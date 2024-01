Tagesausblick für 09.01.: DAX – Wall Street beflügelt. Airbus und Redcare Pharmacy auf Rekordhoch.

Nach einem schwachen Handelsauftakt drehte der DAX® am späten Vormittag nach oben und schob sich bis Börsenschluss an die 16.700 Punktemarke. Ein schwacher Sentix-Konjunkturindex und eine positive Eröffnung an der Wall Street gaben dem Leitindex Rückenwind. Im Wochenverlauf werden noch Inflationszahlen aus den USA erwartet. Sie könnten wichtige Indikationen für den weiteren Kurs der Fed liefern.

An den Anleihemärkten hat sich die Lage wieder etwas beruhigt. In der zurückliegenden Woche dämpfte die Veröffentlichung des Protokolls der jüngsten Fed-Sitzung die Zinssenkungserwartungen und setzte entsprechend die Notierungen von Staatsanleihen mehrheitlich unter Druck. Heute machten Staatspapiere wieder Boden gut. Edelmetalle wie Gold und Silber pendelten im Tagesverlauf im Bereich ihres Schlusskurses vom Freitag. Der Ölpreis erfuhr hingegen einen kräftigen Dämpfer. Vergangene Woche hangelte sich der Preis für ein Barrel Brent Crude Oil auf 79 US-Dollar nach oben. Meldungen wonach die OPEC die Förderung erhöhte und Saudi Arabien den Preis für Arab Light Crude deutlich senkte, sorgten heute für einen Preisrückgang auf rund 76 US-Dollar pro Barrel Brent Crude Oil.

Unternehmen im Fokus

Apple startet Anfang Februar mit dem Verkauf des neuen Vision Pro Headsets. Erneute Probleme mit dem 737Max-Modell des Konkurrenten Boeing gaben der Aktie von Airbus Auftrieb. Carl Zeiss Meditec profitierte von positiven Analystenkommentaren. Finanzwerte wie Commerzbank und Deutsche Bank waren stark gefragt. Evotec erhält im Rahmen einer neuen Partnerschaft einen Millionenbetrag von Bristol Myers. Infineon prallte an 200-Tage-Durchschnittslinie nach oben ab. Redcare Pharmacy durchbrach einen wichtigen Widerstand und markierte ein neues Allzeithoch. Zalando stand nach negativen Analystenkommentaren weiter unter Druck.

Wichtige Termine: