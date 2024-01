Silberpreis fällt unter 23 Dollar – Anleger fiebern US-Inflationsdaten entgegen

Einen Tag vor Veröffentlichung bedeutender US-Inflationsdaten notiert der Silberpreis unterhalb der psychologischen 23-Dollar-Marke. Anleger fürchten, dass der Preisdruck in der größten Volkswirtschaft der Welt wieder zugelegt haben könnte.

Non-Farm Payrolls (NFPs) verpassen Zinssenkungsfantasien einen Dämpfer

Erst am vergangenen Freitag hatte ein robuster US-Jobbericht die Zinssenkungsfantasien gedämpft. So notierte das Stellenplus im Dezember außerhalb der Landwirtschaft bei 216.000 Einheiten und damit höher als von Ökonomen im Vorfeld geschätzt (170.000). Die US-Arbeitslosenquote verweilte indes bei 3,7 Prozent und damit unter den Erwartungen (3,8 Prozent).

Per Monatsvergleich kletterten die Löhne um 0,4 Prozent und damit so stark wie im Monat zuvor. Gerechnet wurde lediglich mit einem Plus von 0,3 Prozent.

Ein robuster Jobmarkt gibt der US-Notenbank schlagkräftige Argumente an die Hand, um das zukünftige Zinsniveau doch länger hochzuhalten als gedacht.