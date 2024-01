GNW-Adhoc: Alira Health und Sancare gehen Partnerschaft zur Förderung von Innovationen im Gesundheitswesen ein

^FRAMINGHAM, Massachusetts, Jan. 12, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alira Health (https://alirahealth.com/), ein globales Beratungs- und klinisches Forschungsunternehmen, und Sancare (https://www.sancare.fr/), ein preisgekröntes Unternehmen, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, das Potenzial von Krankenhausdaten durch künstliche Intelligenz (KI) nutzbar zu machen, haben heute den Beginn ihrer Partnerschaft bekanntgegeben. Die Unternehmen bündeln ihre Kräfte, um die Möglichkeiten von Realli(TM) bereitzustellen, einer bahnbrechenden Quelle für tiefgreifende elektronische Krankenakten (Electornic Medical Record, EMR), die mit den Leistungsansprüchen eines wachsenden Netzwerks französischer Krankenhäuser verknüpft und durch KI ergänzt wird. Mit diesen neuen Fähigkeiten und der Kombination aus dem Fachwissen und der umfassenden Branchenkenntnis von Alira Health und der Technologie und dem Fachwissen von Sancare im Bereich der Krankenhausdatensysteme wird die Partnerschaft die Innovation beschleunigen, indem sie die Entwicklung optimiert und den Zugang zu Lösungen für das Gesundheitswesen zum Nutzen von Patienten sowie Leistungserbringern erweitert. ?Durch die Partnerschaft zwischen Alira Health und Sancare bündeln wir unsere Stärken, um ein umfassendes, ganzheitliches Dienstleistungsangebot zu schaffen, das den Datenzugang, die Analytik und die Strategie der Evidenzgenerierung ermöglicht und so wirkungsvolle, praxisnahe Lösungen für Patienten bietet", so Jean-François Ricci, Chief Access Officer bei Alira Health. ?Unsere Zusammenarbeit schafft eine zentrale Quelle für Studiendesign, Datenanalyse und Kommunikation von umsetzbaren Erkenntnissen, die den Bedürfnissen der klinischen Forschung und des Marktzugangs in Frankreich und darüber hinaus entsprechen." ?Unsere Partnerschaft bringt neue Möglichkeiten für Organisationen im Gesundheitswesen und in den Biowissenschaften, insbesondere für Real-World Evidence (RWE)-Studien und für Dateneigentümer", so Thomas Duval, CEO von Sancare. ?Indem wir die Stärken von Alira Health als globales Beratungs- und Auftragsforschungsinstitut (Clinical Research Organization, CRO) mit der Technologie, den Daten und dem Netzwerk von Sancare vereinen, ermöglichen wir wichtige neue Evidenzquellen für Unternehmen, die Lösungen für Patienten entwickeln." Indem sie ihre Kräfte bündelt, um EMR- und Leistungsdaten eines soliden und wachsenden Krankenhausnetzes zu verknüpfen, trägt die Partnerschaft dazu bei, die erheblichen Einschränkungen des traditionellen Ansatzes für aktuelle Leistungsdaten und prospektive Kohorten zu überwinden. Die Zusammenarbeit ermöglicht den Zugriff auf große Mengen klinischer Daten aus Krankenhäusern, die mit Ansprüchen verknüpft sind, um Evidenzlücken zu schließen, und bietet so einen Mehrwert für den gesamten Lebenszyklus von Medikamenten und Medizintechnik. Die Partnerschaft baut auf der vertrauensvollen Beziehung auf, die Alira Health seit mehr als 20 Jahren mit der Life-Sciences-Branche entwickelt hat und die auf klinischem Wissen und strategischem Denken basiert, wobei die Patienten als treibende Kraft fungieren. Das Fachwissen von Sancare bei der Entwicklung der Realli-Lösung, einer Plattform, die nahezu in Echtzeit Zugang zu vernetzten, vollständigen elektronischen Krankenakten von Partnerkrankenhäusern bietet, die mit den Ansprüchen verknüpft sind, verkürzt die Zeit bis zu Studienergebnissen. Über Alira Health Alira Health ist ein weltweit tätiges Beratungs- und klinisches Forschungsunternehmen, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, das Gesundheitswesen und die Biowissenschaften in Partnerschaft mit den Patienten durch innovative Technologien und fachkundige Beratung menschlicher zu machen. Von der Entwicklung bis zur medizinischen Versorgung ergänzt Alira Health die Expertise seiner Kunden aus den Bereichen Pharma, Biotech, Medizintechnik und Patientenfürsorge mit einem umfassenden Spektrum an Dienstleistungen über den gesamten Lebenszyklus ihrer Lösungen. Erfahren Sie mehr unter AliraHealth.com (https://alirahealth.com/). Über Sancare Sancare ist ein preisgekröntes Unternehmen, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, das Potenzial von Krankenhausdaten durch KI nutzbar zu machen, indem es sich auf maschinelles Lernen bei Krankenhausdaten spezialisiert und mit einigen der besten Wissenschaftler auf diesem Gebiet zusammenarbeitet. Das Unternehmen beschleunigt die klinische Forschung und erhöht die Dichte von realen Studien durch den proprietären Zugang zu umfassenden Daten aus elektronischen Krankenakten und der Verwaltung von Krankenhäusern, die durch proprietäre KI und semantische Anreicherung unterstützt werden. Erfahren Sie mehr unter Sancare.fr (https://www.sancare.fr/). Kontakt: Jean-François Ricci jf.ricci@alirahealth.com (mailto:jf.ricci@alirahealth.com) °