IRW-News: Neotech Metals Corp.: Neotech Metals Corp. beginnt im Konzessionsgebiet Thor mit einem Datenerfassungsprogramm

IRW-PRESS: Neotech Metals Corp.: Neotech Metals Corp. beginnt im Konzessionsgebiet Thor mit einem Datenerfassungsprogramm

Vancouver, British Columbia - 12. Januar 2024 / IRW-Press / - Neotech Metals Corp. (CSE: NTMC | OTC: NTMFF | FWB: V690) freut sich bekannt zu geben, dass derzeit eine detaillierte Erfassung und Überprüfung der Daten aus dem unternehmenseigenen Konzessionsgebiet Thor in Vorbereitung auf die Ende des Monats beginnenden Feldarbeiten erfolgt.

Das in der östlichen Wüstenregion Mojave etwa 119 Kilometer südlich von Las Vegas gelegene Konzessionsgebiet Thor besteht aus 22 Bergbauclaims und befindet sich im mittleren Explorationsstadium. Als Zielgebiet wurde Thor bereits kartiert und prospektiert und weist eine anomale Mineralisierung von Seltenen Erden auf.

Bei der Erfassung und Überprüfung des Datenmaterials sowie bei der Planung der Feldarbeiten kann Neotech auf die strategische Unterstützung der Firma Anomalous Exploration Corp. zählen. Das Unternehmen hat die Absicht, ein erstes Programm mit Probenahmen und Kartierungen einzuleiten, um die im Konzessionsgebiet bereits ermittelte Mineralisierung zu bestätigen. Die Arbeiten umfassen eine detaillierte Kartierung der Gesteinsausbisse, die Bestätigung historischer Mineralisierungszonen, Schürfungen sowie Entnahmen von Bodenproben aus der Region zur Auffindung weiterer Ziele. Darüber hinaus werden im Anschluss auch geophysikalische Flugmessungen durchgeführt, die eine Orientierungshilfe bei der Entdeckung und Auswahl von Bohrzielen bieten sollen.

CEO Reagan Glazier meint dazu: Wir sind schon sehr gespannt auf die weitere Erschließung des aussichtsreichen Projekts Thor und freuen uns auf die Arbeiten in dieser großartigen Region von Nevada. Unser Explorationsteam arbeitet gewissenhaft an der Erhebung aller zuordenbaren Daten, um ein effizientes Programm zur Erkundung und Ermittlung neuer Ziele erstellen zu können.

Qualifizierter Sachverständiger

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Herrn Ike Osmani, P.Geo., einem Berater des Unternehmens, der ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne von NI 43-101 ist, geprüft und genehmigt. Herr Osmani hat das Konzessionsgebiet Thor nicht besucht und die hierin angegebenen historischen Mineralisierungen nicht überprüft; stattdessen stützt er sich auf die historischen Mineralisierungen und andere technische Informationen, die in der Pressemitteilung im technischen Bericht von Hogge et al. (2010) über das Konzessionsgebiet Thor enthalten sind.

Über Neotech Metals Corp.

Das Unternehmen ist ein Mineralexplorationsunternehmen mit Sitz in Vancouver, British Columbia, Kanada. Es besitzt 40 Seltene-Erden-Claims im TREO-Konzessionsgebiet im Norden von British Columbia, Kanada. Außerdem hat es Optionen auf das Nickel-Kobalt-Konzessionsgebiet EBB in British Columbia, Kanada, und 22 Bergbauclaims, die das REE-Konzessionsgebiet Thor umfassen, ein Konzessionsgebiet im mittleren Explorationsstadium in der östlichen Mojave-Wüste, rund 119 Kilometer südlich von Las Vegas.

Kontaktdaten

Weiterführende Informationen erhalten Sie unter:

Reagan Glazier, Chief Executive Officer

E-Mail: info@neotechmetals.com

Telefon: 604-832-5609

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte hierin enthaltene Informationen stellen gemäß der kanadischen Wertpapiergesetzgebung zukunftsgerichtete Informationen dar. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung enthalten Aussagen zu den Konzessionsgebieten des Unternehmens. Im Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Informationen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie wird, wird sein oder Abwandlungen solcher Wörter und Ausdrücke oder an Aussagen zu erkennen, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten werden. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den Meinungen und Einschätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Aussagen und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich abweichen, einschließlich des Erhalts aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen. Obwohl das Management des Unternehmens versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen Ergebnissen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Das Unternehmen wird keine zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen aktualisieren, auf die hier Bezug genommen wird, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Die CSE hat den Inhalt dieser Pressemeldung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=73227

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=73227&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA64064Y1043

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.