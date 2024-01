ANALYSE-FLASH: Morgan Stanley hebt Compugroup auf 'Equal-weight' - Ziel 39 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Compugroup von "Underweight" auf "Equal-weight" hochgestuft, das Kursziel aber von 41 auf 39 Euro gesenkt. Analystin Laura Metayer sieht in dem Softwarehersteller ein hochwertiges Unternehmen für Gesundheitstechnologie. Sie verwies in einer am Montag vorliegenden Studie auf eine große, wiederkehrende Umsatzbasis und eine relativ faire Bewertung der Papiere./tih/mis

