Deutsche Börse – Ausbruch aus der Range deutet sich an

Die Aktien von Deutsche Börse bildet seit Herbst 2020 einen Aufwärtstrend – allerdings teils mit kräftigen Rücksetzern. So gab die Aktie von April 2023 bis Oktober 2023 zeitweise zweistellig nach. Auf Höhe des Junitiefs von 2022, bei EUR 154,50 fing sich das Papier allerdings und bestätigte damit den langfristigen Aufwärtstrend. Anfang November startete der DAX®-Wert eine neue Rally bis EUR 187,90. Damit markierte die Aktie von Deutsche Börse ein neues Allzeithoch. Seit Jahresbeginn ging das Aufwärtsmomentum deutlich zurück und die Aktie pendelt seither zwischen EUR 182,30 und EUR 187,90. Aktuell klopft die Aktie an der oberen Begrenzung der Range an. Ein Ausbruch aus dieser Bandbreite könnte mittelfristig die Richtung vorgeben. Auf der Oberseite besteht die Chance auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung bis EUR 200,65 (138,2%-Retracementlinie). Rücksetzer unter EUR 182,30 könnten eine Welle von Gewinnmitnahmen auslösen und eine Konsolidierung bis EUR 175,15 mit sich bringen.