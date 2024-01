EQS-News: PANTAFLIX AG: STORYBOOK STUDIOS veröffentlicht ersten komplett KI-generierten Trailer

EQS-News: PANTAFLIX AG / Schlagwort(e): Sonstiges

PANTAFLIX AG: STORYBOOK STUDIOS veröffentlicht ersten komplett KI-generierten Trailer



15.01.2024 / 16:15 CET/CEST

PANTAFLIX AG: STORYBOOK STUDIOS veröffentlicht ersten komplett KI-generierten Trailer



München, 15. Januar 2024. STORYBOOK STUDIOS, eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der PANTAFLIX AG (WKN: A12UPJ; ISIN: DE000A12UPJ7) hat einen ersten Trailer veröffentlicht, dessen Bilder ausschließlich durch Künstliche Intelligenz (KI) generiert wurden. Der Trailer gewährt einen ersten Blick auf die in Entwicklung befindliche Serie „THE SEERESS“, die STORYBOOK STUDIOS unter Einsatz von KI produzieren wird. Das 2023 gegründete KI Studio entwickelt zur Zeit eine Vielzahl von Projekten für den internationalen Markt. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Produktion von Animationsfilmen und -serien für die Zielgruppe Familie. STORYBOOK STUDIOS hat hierfür einen komplett neuen und proprietären Workflow entwickelt, der durch Künstliche Intelligenz photoreale und hochauflösende Videobilder mit einem äußerst hohen Realitätsgrad erreicht. Bisherige Herstellungskosten können in Zukunft durch den Einsatz dieser Technologie drastisch reduziert werden. Gleichzeitig entstehen Produktionen, die international überaus konkurrenzfähig sind. STORYBOOK STUDIOS wird in der Vermarktung und Verwertung eng mit der ebenfalls zur PANTAFLIX Group gehörenden PANTALEON Films zusammenarbeiten, die national und international eng mit Partnern wie Warner Bros. Discovery, Netflix, Amazon Prime, Paramount und vielen anderen kooperiert. Der packende Trailer ist ab sofort verfügbar unter: https://youtu.be/4jxfKPIhgQQ. Copyright: Storybook Studios GmbH



Über die PANTAFLIX AG: Die PANTAFLIX Group ist ein Unterhaltungsunternehmen mit einem starken Fokus auf KI (Künstliche Intelligenz). Mit über einem Jahrzehnt Erfahrung in der Produktion prämierter Filme und Serien bei PANTALEON Films und dem Expertenteam von STORYBOOK STUDIOS, das KI-generierten Content erstellt, ist PANTAFLIX erfolgversprechend positioniert für modernste, zeitgemäße Unterhaltung. Die PANTAFLIX Group kooperiert mit namhaften Partnern wie Amazon, Disney, Sky, Netflix, Degeto, Paramount und Warner Bros. Discovery und ist an den Standorten München und Berlin vertreten. Die PANTAFLIX AG notiert an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem XETRA-Symbol PAL und der ISIN DE000A12UPJ7. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.pantaflixgroup.com.



