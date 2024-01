Direkt zum Video auf YouTube

Der Dax kämpft um die 16.500-Punkte-Marke. Der Markt wirkt angeschlagen. Die wieder anziehende Inflation und Kommentare von Rednern auf dem Wirtschaftsgipfel in Davos sorgen für eine Auspreisung der Zinssenkungsfantasien in Europa. Derweil erleiden die Aktien von Hugo Boss einen mittelschweren Crash, nachdem die vorläufigen Umsatz- und Gewinnzahlen für 2023 veröffentlicht wurden. Ist das nun eine Kauf-Chance? Verbio-Aktien starten extrem schwach, können sich aber schnell erholen. Martin schaut auf die Gründe für den Abwärts-Schub. Und Apple verliert einen wichtigen Platz 1 am Mart, kann dafür aber andere Führungsposition übernehmen.