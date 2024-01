Goldpreis unter Druck – Fed-Beamte im Fokus – das ist diese Woche wichtig

Mit Spannung blicken Anleger in dieser Woche auf zahlreiche Reden durch Fed-Vertreter. Übergeordnet dürften die Fragezeichen über die zukünftige Ausgestaltung der US-Geldpolitik das Kursgeschehen maßgeblich beeinflussen. Die jüngste Zinseuphorie könnten nun wieder einer nüchternen Betrachtungsweise weichen.

Eine Feinunze Gold kostet am Morgen laut IG-Indikation rund 2.024 Dollar und damit fast 0,20 Prozent weniger im Vergleich zum Schlusskurs des vorherigen Handelstages.

Anleger dürften Fed-Reden nach geldpolitischen Hinweisen abklopfen

Laut US-Notenbankdirektor Christopher Waller sei das Ziel einer Inflationsrate von zwei Prozent in „greifbarer Nähe“, gleichzeitig warnte er jedoch vor einem übereilten Handeln. Dies sagte Waller am Dienstag bei einem Online-Auftritt von der Washingtoner Denkfabrik Brookings Institution. Erwartet wird, dass in dieser Woche mindestens sechs weitere Beamte vor die Öffentlichkeit treten.

Am heutigen Mittwoch kommen Barr (Stellvertretende Vorsitz für die Aufsicht des Gouverneursrates), Bowman (Mitglied Gouverneursrat), Woods und Williams (New York) zu Wort. Am Donnerstag gilt der Fokus Bostic (Atlanta) und am Freitag Barr und Daly (San Francisco).

Die Rhetorik dürften Investoren in gewohnter Art und Weise nach geldpolitischen Hinweisen abklopfen.

Die Aussicht auf global sinkende Kapitalmarktzinsen erhöht die Attraktivität von unverzinslichen Edelmetallen wie etwa Gold.