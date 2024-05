Goldpreis nach Fed-Mitschriften unter Druck – Zinssenkungsfantasien erhalten Dämpfer

Nach Veröffentlichung der „FOMC-Minutes“ rutscht der Goldpreis auf den tiefsten Stand seit einer Woche. Anleger fürchten, dass die Zinsen in den USA nun doch länger hochbleiben könnten als gedacht.

Die sogenannten Fed-Mitschriften haben am späten Mittwochabend ein Festhalten an ihrer restriktiven Geldpolitik signalisiert und zunächst keine zeitnahe Zinssenkung Aussicht gestellt. Die Mitglieder haben offensichtlich keine Eile, an den Zinsschrauben nach unten zu drehen.

„Viele“ Vertreter würden sich demnach sogar fragen, ob die aktuelle Geldpolitik restriktiv genug sei, um das Teuerungsziel zu erreichen. Am 1. Mai 2024 hatte die US-Notenbank ihre letzte Sitzung abgehalten und das Leitzinsniveau unverändert bei einer Spanne von 5,25-5,50 Prozent belassen.

Anleger rechnen in der zweiten Jahreshälfte mit einer Zinssenkung und folgerichtig mit dem Startschuss zur Zinswende.

