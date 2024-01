Ranghoher Nato-Militär fordert Kriegsertüchtigung der Allianz

Brüssel (Reuters) - Der Vorsitzende des Nato-Militärausschusses, der niederländische Admiral Rob Bauer, fordert von der transatlantischen Allianz eine Transformation hin zu mehr Kriegsertüchtigung.

Es müsse ein Wandel in der Denkweise der öffentlichen und privaten Akteure geben, sagte Bauer zum Auftakt einer Sitzung des Gremiums am Mittwoch in Brüssel. Die Nato bewege sich in einer Ära, "in der alles zu jeder Zeit passieren kann, einer Ära, in der wir das Unerwartete erwarten müssen", sagte Bauer offensichtlich mit Blick auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. In der Vergangenheit indes habe die Öffentlichkeit in einer Zeit gelebt, in der alles reichlich vorhanden, vorhersehbar und kontrollierbar gewesen sei.

