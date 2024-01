RHEINMETALL - Die Stärke hält an

Rheinmetall AG - WKN: 703000 - ISIN: DE0007030009 - Kurs: 321,700 € (XETRA)

Die Rheinmetall-Aktie befindet sich seit November 2000 nach einem Tief bei 6,41 EUR in einer langfristigen Aufwärtsbewegung. Im Februar 2022 durchbrach der Wert eine langfristige obere Pullbacklinie. Nach einem Hoch bei 225,00 EUR im April 2022 kam es zu einer längeren Konsolidierung und zu einem Rücksetzer auf die alte obere Pullbackllinie.

Der Countdown läuft! Donnerstag, 18 Uhr! Klartext Trading:

Nach einem Tief bei 140,45 EUR setzte der Wert seine langfristige Rally fort. Ab einem Hoch bei 281,30 EUR verlangsamte sich die Aufwärtsbewegung deutlich. Am 02. Januar kam es aber zum Ausbruch über eine obere Trendbegrenzung. Seitdem zeigt sich wieder eine hohe Aufwärtsdynamik. Über ein Zwischenhoch bei 311,90 EUR zog die Aktie bis gestern auf 324,10 EUR an. Dieses Niveau hielt der Wert nicht ganz. Aber heute zeiht der Wert gegen einen deutlich fallenden Markt an. In der Spitze markierte der Wert ein neues Allzeithoch bei 324,60 EUR.

Die Rally kann noch weitergehen

Nach dem Run der letzten Tage muss ein Rücksetzer einkalkuliert werden. Aber die Stärke der Aktie ist beeindruckend. Daher kann es zwar jederzeit zu einer Konsolidierung kommen, muss es aber nicht. Das nächste große Ziel liegt bei rund 375 EUR.

Kritisch für die Bullen wäre ein Rückfall unter den EMA50 (Tagesbasis) bei heute 290,02 EUR. In diesem Fall könnte es zu Abgaben bis an den EMA200 (Tagesbasis) bei aktuell 262,18 EUR oder sogar 232-225 EUR führen.

Fazit: Die Rheinmetall-Aktie zeigt auch heute in der Eröffnung ihre Stärke. Das Aufwärtspotenzial ist nicht ausgereizt.

Rheinmetall AG

(© stock3 2024 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)