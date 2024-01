APA ots news: UNIQA wird Mitglied beim europäischen Netzwerk Eurapco

Wien (APA-ots) - * Gemeinsam die Zukunft der Versicherungswirtschaft gestalten: Mitarbeiter:innen von acht europäischen Versicherungsunternehmen tauschen Know-how und Best Practices aus. * Partnerschaft konzentriert sich auf Digitale Transformation, Innovation, Gesundheit und Nachhaltigkeit.* Austausch fördert Innovationsfähigkeit sowie die Entwicklung von kundenzentrierten Lösungen. Nach einem erfolgreichen einjährigen Pilotprojekt wird die UNIQA Insurance Group AG mit 2024 ständiges Mitglied der Eurapco Alliance. Eurapco ist ein strategisches internationales Netzwerk, in dem acht Versicherungsunternehmen in Europa miteinander kooperieren. Die Kooperation basiert auf dem regelmäßigen Wissensaustausch zwischen Expertinnen und Experten der Partnerunternehmen, lösungsorientiertem Lernen und Entwickeln in Arbeitsgruppen sowie gemeinsamer Innovation. Die wesentlichen Themen dabei sind Transformation, Digitalisierung, Gesundheit und Nachhaltigkeit. Zukunft der Branche aktiv gestalten Die Allianz strebt aktiv danach, die Zukunft der Versicherungswirtschaft gemeinsam zu gestalten. Dabei tauschen die Mitarbeitenden der Partnerunternehmen in über 300 Veranstaltungen und Meetings pro Jahr Fachwissen und Best Practices in allen wesentlichen Geschäftsbereichen aus. Ziel der Eurapco Partner ist es, dadurch ihre Wettbewerbs- und Innovationsfähigkeit und damit ihre Aktivitäten auf den jeweiligen lokalen Märkten zu stärken. Ein starker Fokus liegt darauf, kundenzentrierte Lösungen zu erarbeiten. Kooperation über Landesgrenzen, Hierarchien und Funktionen hinweg "Wir sind stolz, nun fixe Partnerin der Eurapco Alliance zu sein. Diese Partnerschaft steht im Einklang mit unserer UNIQA 3.0 Strategie, denn auch diese baut auf die Zusammenarbeit über die Grenzen von Ländern, Hierarchien oder Funktionen hinweg auf. In einer Zeit des raschen Wandels und der vielfältigen Herausforderungen möchten wir im gegenseitigen Austausch gemeinsam die Versicherungsbranche aktiv und zukunftsorientiert prägen", so Wolfgang Kindl, Mitglied des Vorstandes (Customer & Market International) bei UNIQA Insurance Group AG. "Die Partnerschaft mit UNIQA als eine der führenden Versicherungsgruppen bietet neue Möglichkeiten und Horizonte für die Eurapco Alliance. Wir freuen uns über diese Zusammenarbeit und sind überzeugt, dass wir durch den Austausch von Wissen und dem Schaffen von Mehrwert sowohl unsere gemeinsamen Fähigkeiten als Allianz wie auch jene der einzelnen Mitglieder stärken können", sagt Oliver Schoeller, Vorsitzender von Eurapco und zugleich Vorstandsvorsitzender des Gothaer Konzerns. "Mit großer Freude heißen wir UNIQA in der Eurapco Alliance willkommen. Die Partnerschaft mit UNIQA bietet Eurapco eine hervorragende Gelegenheit, den Wissensaustausch innerhalb des Netzwerks weiter zu stärken, das Geschäft der Partner zu beschleunigen sowie kundenorientierte Innovation und die digitale Transformation innerhalb der Allianz zu fördern", ergänzt Frauke Feess, General Managerin bei Eurapco. Förderung von Austausch und Wissenstransfer Mit mehr als 50 Arbeitsgruppen und einem breiten Spektrum an jährlichen Aktivitäten deckt das Eurapco Netzwerk alle Facetten der Versicherungswirtschaft ab. Dementsprechend dient die Allianz als Plattform für die internationale Vernetzung und Fortbildung der Mitarbeiter:innen. Konkret ist das etwa die Eurapco Academy, in der verschiedene international ausgerichtete Lernformate und Deep-Dives angeboten werden. Diese Angebote wird UNIQA verstärkt für die Weiterbildung ihrer Mitarbeiter:innen nutzen. Darüber hinaus steigern diese erweiterten Möglichkeiten zur Aus- und Weiterbildung auf internationaler Ebene die Attraktivität der teilnehmenden Versicherungsunternehmen als Arbeitgeber. Zusätzlich ermöglicht das Eurapco Lab, das sich der Erforschung neuer Lösungen für die Versicherung der Zukunft widmet, gemeinsame Projekte und Geschäftsmöglichkeiten zwischen den Partnern. "Die Kooperation mit Eurapco ist eine exzellente Plattform für die internationale Vernetzung und Fortbildung unserer Mitarbeiter:innen. Diese spannenden Möglichkeiten zur Aus- und Weiterbildung unserer Expertinnen und Experten auf internationaler Ebene zahlen auch auf unsere Attraktivität als Arbeitgeberin ein", sagt René Knapp, Mitglied des Vorstandes (People, Brand & Sustainability) bei UNIQA Insurance Group AG. Über Eurapco Eurapco ist eine strategische Allianz führender europäischer Versicherungsunternehmen. Ziel ist es, Wissen und Best Practices in der Branche auszutauschen, das Geschäft zu beschleunigen und gemeinsam Lösungen für die Zukunft zu entwickeln. Die Allianz besteht aus acht europäischen Versicherungsunternehmen: Achmea (NL), Caser (ES), Gothaer (DE), La Mobilière (CH), Länsförsäkringar (SE), LocalTapiola (FIN), Reale Group (IT), UNIQA Group (AT). Zusammen sind sie in 35 Ländern tätig und versichern mehr als 46 Millionen Europäer:innen, beschäftigen mehr als 60.000 Menschen und erwirtschaften jährliche Bruttoprämien von mehr als 48,5 Milliarden Euro. UNIQA Group Die UNIQA Group ist eine der führenden Versicherungsgesellschaften in ihren Kernmärkten Österreich und Zentral- und Osteuropa (CEE). Rund 21.000 Mitarbeiter:innen und exklusive Vertriebspartner:innen betreuen in 18 Ländern über 16 Millionen Kund:innen. In Österreich ist UNIQA mit einem Marktanteil von über 21 Prozent die zweitgrößte Versicherungsgruppe. In der Wachstumsregion CEE ist UNIQA in 15 Märkten vertreten. 