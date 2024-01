EQS-News: Änderungen bei ANDRITZ-Geschäftsbereichen

EQS-News: Andritz AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Änderungen bei ANDRITZ-Geschäftsbereichen



18.01.2024 / 13:35 CET/CEST

Neuer Geschäftsbereich Environment & Energy

Geschäftsbereich Hydro in Hydropower umbenannt

Neue Berichtsstruktur ab Q1 2024 GRAZ, 18. JÄNNER 2024. Um seine Geschäftsaktivitäten noch stärker auf die bedienten Märkte auszurichten, hat der internationale Technologiekonzern ANDRITZ mehrere seiner Umwelt- und Energie-Technologien in einem Geschäftsbereich mit dem Namen „Environment & Energy“ gebündelt.



ANDRITZ Environment & Energy konzentriert sich auf nachhaltige Lösungen. Das umfangreiche Produktportfolio beinhaltet Systeme für grünen Wasserstoff, P2X, CO 2 -Abscheidung, Rauchgasreinigung, Fest-Flüssig-Trennung, Lebensmittel- und Futtermittelverarbeitung sowie Pumpen für verschiedene Prozesse.



Der Geschäftsbereich bietet diese Systeme sowie dazugehörige Automatisierungs- und Digitalisierungslösungen und Serviceleistungen einer Vielzahl von Industrien an.



ANDRITZ ist nun über die folgenden vier Geschäftsbereiche tätig: Pulp & Paper

Hydropower (zuvor “Hydro”)

Metals

Environment & Energy Die neue Geschäftsbereichsstruktur wird ab dem ersten Quartal 2024 in der Finanzberichterstattung des Unternehmens abgebildet.



Susan Trast

Vice President Group Communications and Marketing

susan.trast@andritz.com

andritz.com



Der internationale Technologiekonzern ANDRITZ liefert ein breites Portfolio an innovativen Anlagen, Ausrüstungen, Systemen, Serviceleistungen und digitalen Lösungen für verschiedenste Industrien und Endmärkte. Nachhaltigkeit ist ein wesentlicher Bestandteil der Geschäftsstrategie und der Unternehmenskultur. Mit seinem umfangreichen Portfolio an nachhaltigen Produkten und Lösungen möchte ANDRITZ den größtmöglichen Beitrag zu einer nachhaltigen Zukunft leisten und seinen Kunden bei der Erreichung ihrer Nachhaltigkeitsziele helfen. In allen seinen vier Geschäftsbereichen – Pulp & Paper, Metals, Hydropower und Environment & Energy – zählt ANDRITZ zu den Weltmarktführern. Technologieführerschaft und globale Präsenz sind wesentliche Eckpfeiler der auf langfristig profitables Wachstum ausgerichteten Unternehmensstrategie. Der börsennotierte Konzern hat rund 30.000 Beschäftigte und über 280 Standorte in mehr als 40 Ländern.

