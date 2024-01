Henkel: Unternehmen erwartet signifikanten Anstieg 🔴 Aktie im Fokus, die Aktuelle Analyse am 18.01.2024

Werbung von XTB

Das Wertpapier hat in den letzten Monaten zwar etwas zulegen können, zählt aber zu den Underpreformern im DAX. In den letzten Handelstagen hat die Aktie wieder deutlich nachgegeben.

Der Konzern hat seinen Umsatz im 3. Quartal 2023 organisch um 2,8 Prozent auf 5,4 Mrd. EUR steigern k√∂nnen. Wachstumstreiber waren die weiter gestiegenen Rohstoffpreise als auch die weiterhin starke Preisentwicklung. Die beiden Unternehmensbereich entwickelten sich aber h√∂chst unterschiedlich. Der Bereich der Consumer Brands wuchs um 6,2 Prozent, der der Adhesive Technologies legte um 0,8 Prozent zu. Bei der Vorstellung der Quartalszahlen hat der Vorstand das bereinigte Ergebnis je Vorzugsaktie deutlich angehoben. Das Unternehmen erwartet einen signifikanten Anstieg von 15-25 Prozent. Der Absatz ging im 3. Quartal zur√ľck, wuchs aber gegen√ľber dem Vorquartal in beiden Bereichen. Kumuliert hat Henkel in den ersten neun Monaten einen Umsatz von 16.4 Mrd. EUR realisiert, was einem organischen Wachstum von 4,1 Prozent entspricht. Mit Ausnahme der Region Asien / Pazifik wuchsen alle Weltregionen. Die EBIT-Marge 2023 soll sich in einer Bandbreite von 11,5 Prozent bis 12,5 Prozent bewegen, was leicht √ľber den Vorjahreszahlen liegt.

