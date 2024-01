About You: Darum bleibt die Aktie (noch) zu riskant

Vergangene Woche legte die Aktie nach den Zahlen um 20 Prozent zu. – Heute sind diese Gewinne wieder geschmolzen. – Grund genug, auf die Fundamentaldaten zu schauen.

20 Prozent: Was für ein Plus. Als About You am 11. Januar seine Zahlen veröffentlichte, ging es für die Aktie steil bergauf. In der Spitze kratzte sie sogar an der 5-Euro-Marke. Doch seitdem geht es steil bergab: Heute Mittag kostet sie nur noch 3,87 Euro – und damit sogar 10 Cent weniger als vor dem Kurssprung.

About You veröffentlichte vergangene Woche Donnerstag seine Zahlen für das dritte Quartal. Der Umsatz ging um drei Millionen Euro auf 551,9 Millionen Euro zurück, dafür erreichte About You aber auf Ebitda-Basis mit 9,7 Millionen Euro das erste Mal seit dem Börsengang im Juni 2021 ein operatives Plus. Allerdings schreibt About You mit zehn Millionen Euro immer noch Verlust.

Das Ebdita (Gewinn vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen) wird häufig als operatives Ergebnis bezeichnet.

About You: Kosten erfolgreich gesenkt

Positiv: Dank konsequent umgesetzter Maßnahmen zur Steigerung der Effizienz hat About You die Kosten gesenkt.

In diesen Segmenten senkte About You die Kosten im dritten Quartal 23/24

Segment Ausgaben Vorjahr Material 326,2 Mio. EUR 360,9 Mio. EUR Fulfillment 112,4 Mio. EUR 129,8 Mio. EUR Marketing 68,6 Mio. EUR 90,7 Mio. EUR

Fulfillmentkosten sind alle Kosten, die bei der Auftragsabwicklung anfallen, wie etwa für die Lagerung, Kommissionierung, Verpackung, Versand und für das Retourmanagement.

Die Marketingkosten senkte About You, indem es auf groß angelegte Marketingevents verzichtete und sich auf kleinere Marketing-Initiativen und auf die Black-Week-Kampagne konzentrierte.

Achtung: Diese Kennziffer ist besorgniserregend

Was Sorgen bereitet sollte, sind die kurzfristigen Verbindlichkeiten von About You. Sie sind den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen.

Kurzfristige Verbindlichkeiten müssen innerhalb eines Kalenderjahres beglichen werden. Sie belasten die Liquidität eines Unternehmens und umfassen alle Ausgaben, wie Forderungen von Lieferanten, Begleichung von Bankkrediten, anstehenden Gehälter oder auch Steuerschulden.

Kurzfristige Verbindlichkeiten About You im Überblick

Geschäftsjahr Kurzfristige Verbindlichkeiten 20/21 314,1 Mio. EUR 21/22 547,8 Mio. EUR 22/23 634,9 Mio. EUR Ende Q3 23/24 836,8 Mio. EUR

Steigende Verbindlichkeiten sind kein Problem, wenn sie innerhalb der gesetzten Zahlungsfrist beglichen werden. Das setzt aber ein solides Umsatz- und Gewinnwachstum voraus – und gerade das ist bei About You nicht gegeben. Sollte die Nachfrage abrupt einbrechen, steht das Unternehmen vor sehr großen Problemen.

About You: Noch keine Trendwende

Im vergangenen Quartal erwirtschaftete About You immer noch einen Verlust in Höhe von 10,4 Millionen Euro. In den ersten neun Monaten des noch laufenden Geschäftsjahres summiert sich der Verlust sogar auf 80,2 Millionen Euro. About You hatte seit dem Börsengang noch kein Quartal mit einem Gewinn gemeldet.

Diese Zahlen sind zu bitter, um von einer Trendwende zu sprechen.

About You: Fundamental zu riskant

Positiv: Das Effizienzprogramm von About You zeigt erste Wirkung. Der Verlust wurde minimiert und die Gewinnzone rückt in Reichweite.

Negativ bleibt aber das gesamtwirtschaftliche Umfeld: Die Inflation ist noch nicht in den Griff bekommen, die Energiepreise steigen und Deutschland befindet sich offiziell in einer Rezession. Eine Erholung ist noch nicht in Sicht.

Dies spürt About You bereits: Der Umsatz ist gesunken und die Zahl der aktiven Kunden ist ebenfalls rückläufig. Sie sank auf 12,4 Millionen (Vorjahr: 12,5 Millionen).

Kunden gelten als aktiv, wenn sie innerhalb der vergangenen zwölf Monate mindestens eine Bestellung aufgegeben haben.

Müssen die Verbraucher den Gürtel noch enger schnallen, werden Modehändler wie About You dies schnell zu spüren bekommen – und dann können die kurzfristigen Verbindlichkeiten zu einem großen Problem werden.

Fundamental spricht derzeit nichts für einen Einstieg. Interessierte Anleger sollten lieber die Aktie auf die Watchlist setzen und die weiteren Zahlen abwarten. Erst wenn der Umsatz wieder anzieht und die ersten Gewinne vermeldet werden, könnte man über einen Kauf der Aktie nachdenken.

About You hat aber noch ein anderes Problem: Sie sind in keinem Index der Dax-Familie gelistet. Das Handelsvolumen ist geringer und schon geringere Verkäufe können zu einem größeren Kursrutsch führen. Anleger, die die About-You-Aktie dennoch in ihr Depot holen wollen, gehen eine sehr große Wette auf die Zukunft ein.