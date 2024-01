Bundesregierung will um Fachkräfte aus Vietnam und Thailand werben

BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundesregierung will in Südostasien gezielt um Arbeitskräfte werben. "Wir haben die rechtlichen Möglichkeiten für ausländische Fachkräfte, in Deutschland zu arbeiten, deutlich erweitert", sagte Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) dem "Spiegel". "Ich möchte, dass wir kluge Köpfe und helfende Hände auch aus Vietnam und Thailand gewinnen können." Wie eine Sprecherin Heils am Freitag sagte, begleitet der Minister Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in der kommenden Woche auf einer Reise nach Vietnam und Thailand.

Heil sagte, er wolle für Deutschland als attraktiven Standort mit guten Arbeits- und Lebensbedingungen werben und die gegenseitige Kooperation stärken. In Vietnam gebe es aus historischen Gründen viele Menschen mit Deutschkenntnissen und Deutschlandbezug. Die DDR hatte im großen Stil vietnamesische Vertragsarbeiter angeworben. Die Bundesregierung hatte 2023 das neue Fachkräftezuwanderungsgesetz beschlossen, das den Zuzug von Fachkräften erleichtern soll./bg/DP/jha