Glarner Kantonalbank erhält erneut sehr gutes AA Rating

Im Ratingbericht vom 18. Januar 2024 bescheinigt die Ratingagentur Standard & Poor’s der Glarner Kantonalbank sowohl auf kurz- als auch auf langfristige Sicht erneut eine erstklassige Kreditqualität (kurzfristige Verbindlichkeiten: A-1+, langfristige Verbindlichkeiten: AA, Ausblick: stabil).



In ihrem Ratingbericht hebt S&P die sehr starke und anhaltend hohe Kapitalisierung der Glarner Kantonalbank positiv hervor. Als weitere Pluspunkte werden die Positionierung als führende Bank für Privat- und Firmenkunden in ihrem Heimatkanton Glarus und die ergänzenden Geschäftsaktivitäten in der gesamten Deutschschweiz genannt. Der Ausblick von S&P hinsichtlich der Entwicklung der Glarner Kantonalbank bleibt stabil.



Weitere Details können dem Ratingbericht von S&P (nur in Englisch) unter glkb.ch/rating entnommen werden.