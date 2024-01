Spanien lockt 2023 so viele Touristen ins Land wie noch nie

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Madrid (Reuters) - Spaniens Tourismus hat 2023 ein Rekordjahr verbucht und damit sogar das Vor-Corona-Niveau übertroffen.

Mehr als 84 Millionen ausländische Touristen besuchten das beliebte Urlaubsziel in Westeuropa, wie Tourismusminister Jordi Hereu am Freitag mitteilte. Das waren 17 Prozent mehr als 2022 und ein Prozent mehr als 2019, dem Jahr vor Ausbruch der Virus-Pandemie. "Alles in allem war 2023 ein sehr positives Jahr und ein Rekordjahr", sagte Hereu. Für das laufende erste Quartal 2024 erwarte er 23,2 Millionen Besucher aus dem Ausland und damit elf Prozent mehr als vor einem Jahr. Internationale Urlauber gaben im vergangenen Jahr 108 Milliarden Euro in Spanien aus. Das waren 17 Prozent mehr als 2019. Spanien ist eines der meistbesuchten Länder der Welt und Tourismus ein wichtiges Standbein der heimischen Wirtschaft.

