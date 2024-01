EQS-News: Exasol verlängert Vertrag mit Finanzvorstand Jan-Dirk Henrich vorzeitig bis September 2027

EQS-News: EXASOL AG / Schlagwort(e): Personalie

Exasol verlängert Vertrag mit Finanzvorstand Jan-Dirk Henrich vorzeitig bis September 2027



22.01.2024 / 10:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Exasol verlängert Vertrag mit Finanzvorstand Jan-Dirk Henrich vorzeitig bis September 2027 Nürnberg, 22. Januar 2024: Der Aufsichtsrat der Exasol AG, ein globales Technologieunternehmen und Anbieter einer hochleistungsfähigen Analyse-Datenbank, hat den Vertrag des Finanzvorstands Jan-Dirk Henrich (46) vorzeitig bis September 2027 verlängert und damit Kontinuität für dieses Ressort sichergestellt. Jan-Dirk Henrich ist seit September 2021 Finanzvorstand der Exasol AG. Der ursprüngliche Vertrag hatte eine Laufzeit bis September 2024. „Nach der Neuausrichtung und Umstrukturierung der letzten beiden Jahre haben wir nun einen spannenden Weg profitablen Wachstums vor uns“, sagt Jan-Dirk Henrich. „Ich freue mich, den Erfolg dieses Weges weiter mitgestalten zu können und den Wachstumskurs zusammen mit meinen Vorstandskollegen in den nächsten Jahren voranzutreiben. Ich möchte mich daher bei unserem Aufsichtsrat für das in mich gesetzte Vertrauen bedanken.“ „Jan-Dirk Henrich hat das Unternehmen erfolgreich durch eine herausfordernde Phase der Transformation begleitet und den Pfad zur bevorstehenden Profitabilität des Unternehmens geebnet. Mit seiner umfassenden Erfahrung wird er auch in Zukunft maßgeblich dazu beitragen, Exasol konsequent auf nachhaltiges Wachstum auszurichten,“ sagt Volker Smid, Aufsichtsratsvorsitzender der Exasol AG. „Wir freuen uns auf die Fortsetzung der erfolgreichen Zusammenarbeit in den kommenden Jahren.“

Über Exasol

Exasol ist Anbieter einer hochleistungsfähigen Analyticsdatenbank, der gleichzeitig die Themen Produktivität, Kosteneinsparungen und Flexibilität vorantreibt und so die Art und Weise, wie Unternehmen Daten nutzen, neu definiert - zu ihren eigenen Bedingungen, ohne Kompromisse eingehen zu müssen. Exasol unterstützt mit Exasol Espresso, der weltweit schnellsten und vielseitigsten Abfrage-Engine, die sich in bestehende Data Stacks einfügt, Unternehmen bei der Umwandlung von Business Intelligence (BI) in bessere Erkenntnisse. Mit seiner speziell entwickelten spaltenbasierten Datenbank, der Massively Parallel Processing-Architektur und den Auto-Tuning-Fähigkeiten dient Espresso als einfach zu implementierender BI-Beschleuniger, der mit jedem Daten-Tool zusammenarbeitet, um komplexe Abfragen zu beschleunigen und Erkenntnisse in höchster Geschwindigkeit zu liefern. Mit Exasol Espresso können Unternehmen größere Datenmengen in schnellere, tiefere und kostengünstigere Erkenntnisse umwandeln. Investor Relations Kontakt Christoph Marx

Tel: +49 911 2399 114

E-Mail: ir@exasol.com

22.01.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com