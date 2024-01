EQS-News: ILI.DIGITAL AG schafft ein noch besseres Fan-Erlebnis beim Karlsruher SC (KSC) durch die Optimierung und den Ausbau der digitalen KSC-Welt

Emittent / Herausgeber: ILI.DIGITAL AG / Schlagwort(e): Kooperation/Sonstiges

ILI.DIGITAL AG schafft ein noch besseres Fan-Erlebnis beim Karlsruher SC (KSC) durch die Optimierung und den Ausbau der digitalen KSC-Welt



22.01.2024 / 10:40 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



ILI.DIGITAL AG schafft ein noch besseres Fan-Erlebnis beim Karlsruher SC (KSC) durch die Optimierung und den Ausbau der digitalen KSC-Welt Karlsruhe, 22. Januar 2024. Für die ILI.DIGITAL AG ist es nicht nur eine Herzensangelegenheit, sondern auch ein spannendes neues Projekt. Das auf Digitalisierungs- und Transformationsprozesse spezialisierte Beratungs- und Softwareunternehmen mit Sitz in Karlsruhe unterstützt den Karlsruher SC (KSC) bei der Optimierung und dem Ausbau der digitalen KSC-Welt. Für Fans, Zuschauer und Freunde des KSC bedeutet dies künftig eine höhere Nutzerfreundlichkeit mit einem noch besseren und umfassenderen Zugriff auf die Informationen und alle digitalen Angebote „ihres KSC“. Der KSC strebt an, durch das Projekt mit der ILI.DIGITAL AG näher an seinen Fans zu sein und die Reichweite und digitale Verzahnung seiner Angebote zu erhöhen. Im Rahmen der langfristig angelegten Zusammenarbeit soll die KSC-App umfassend erweitert und optimiert werden. Zu den Erweiterungen zählen unter anderem integrierte Shop-Lösungen für den mobilen und unkomplizierten Kauf von KSC-Fanartikeln und für Eintrittskarten. Auch neue, digitale Features, die das Fanerlebnis vor Ort im Stadion noch intensiver und aufregender machen werden, sind geplant. Dr. Serhan Ili, Gründer und CEO der ILI.DIGITAL AG: „Bei all den großen nationalen und internationalen Projekten, die wir mit unseren Kunden umsetzen, haben wir nicht vergessen, dass viele von uns im Herzen Karlsruher sind. Deshalb sind wir stolz, dass wir den KSC unterstützen können. Der KSC spielt im Fußball derzeit in der zweiten Bundesliga, wir wollen gemeinsam dafür sorgen, dass er im Bereich Digitalisierung auf jeden Fall schon wieder erstklassig ist.“ Michael Becker, Geschäftsführer des KSC: „Mit ILI.DIGITAL haben wir den idealen Partner, um unseren Fans ein großartiges Digitalangebot und -erlebnis bieten zu können. Dabei vertrauen wir vor allem auf deren Expertise in den Bereichen digitale Intelligenz und User Experience. Wenn wir herausragende Digitalkompetenz schon vor Ort in unserer Stadt haben, wollen wir diese natürlich auch nutzen. Unsere digitale Infrastruktur bauen wir zudem für eine noch höhere Verfügbarkeit aus, weil wir davon ausgehen, dass das Interesse an unserem KSC künftig weiterwachsen wird.“ Über ILI.DIGITAL AG Die ILI.DIGITAL AG ist ein spezialisiertes Beratungs- und Softwareunternehmen mit Fokus auf Digitalisierung, Innovation und nachhaltige Transformation. Als „The No. 1 Digital Business Builder“ berät ILI.DIGITAL AG vorwiegend internationale Konzerne und führende Mittelständler aus verschiedenen Branchen dazu, wie sie ihr Geschäftsmodell digital erweitern und verbessern können. Das 2010 von Dr. Serhan Ili gegründete Unternehmen setzt gemäß seiner bewährten „3-6-12-24-48“-Formel Digitalisierungsprojekte innerhalb kürzester Zeit um. Dabei wird das gesamte Spektrum abgedeckt - von Strategie, Design, Softwareentwicklung bis zur Skalierung der Lösung. ILI.DIGITAL AG beschäftigt über 180 Mitarbeiter:innen in Karlsruhe, Lahore (Pakistan) sowie in Seoul (Südkorea). Weitere Informationen finden Sie hier: ILI.DIGITAL AG

Ludwig-Erhard-Allee 20

76131 Karlsruhe

Deutschland Pressekontakt

Vera Schott, CMO

press@ili.digital edicto GmbH

Ralf Droz / Jessica Pommer

ilidigital@edicto.de

Eschersheimer Landstraße 42

60322 Frankfurt

Tel. (+49) 69 90550554

Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group AG.

Medienarchiv unter https://www.eqs-news.com.



Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.