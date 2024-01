Traton verkauft 2023 elf Prozent mehr Nutzfahrzeuge - Rekordhoch

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Der Lkw-Bauer Traton hat den Absatz im vergangenen Jahr um elf Prozent auf 338.200 Nutzfahrzeuge gesteigert.

Das sei ein Rekordhoch, erklärte die Volkswagen-Tochter am Montag. Stabilere Lieferketten und ein hoher Auftragsbestand kurbelten demnach das Wachstum an. Der Lkw-Absatz legte ebenfalls um elf Prozent auf rund 281.000 Einheiten zu. Der Auftragseingang ging allerdings um ein Fünftel auf knapp 265.000 Fahrzeuge zurück. Die Bestellungen für Lkw sanken um 23 Prozent. "Dies ist ein Zeichen dafür, dass sich die unter anderem durch die Covid-19-Pandemie und den Krieg in der Ukraine aufgestaute Nachfrage fortschreitend normalisiert", erklärte die Holding mit den Marken MAN, Scania, Navistar und VW Trucks.

Unsicherheit über die Wirtschaftsentwicklung und höhere Finanzierungskosten dämpften die Nachfrage. Das Auftragsbuch sei aber so gut gefüllt, dass die Produktion bis ins zweite Halbjahr ausgelastet sei. "Daher bin ich zuversichtlich, dass auch 2024 ein erfolgreiches Jahr für Traton und unsere Kunden wird", erklärte Traton-Chef Christian Levin.

Konkurrent Daimler Truck konnte die Auslieferungen im vergangenen Jahr nur um ein Prozent auf 526.00 Lastwagen und Busse steigern und verpasste damit sein Absatzziel von fünf Prozent Wachstum.

