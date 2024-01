GNW-Adhoc: Operation "Find Them All": Cellebrite bringt philanthropische Pioniere zusammen und beschleunigt Ermittlungsarbeit bei Verbrechen gegen Kinder

^TYSONS CORNER, Virginia, und PETAH TIKVA, Israel, Jan. 23, 2024 (GLOBE NEWSWIRE)

-- Cellebrite DI Ltd. (https://www.cellebrite.com/) (Nasdaq: CLBT), ein weltweit führender Anbieter von erstklassigen digitalen Ermittlungslösungen für den öffentlichen und privaten Sektor, kündigt eine neue Zusammenarbeit zur Bekämpfung von Verbrechen gegen Kinder und deren Ausbeutung online an. Die neue Kampagne mit dem Titel Operation Find Them All (OFTA) (http://www.ofta.cellebrite.com/) (Operation ?Finde sie alle") bringt das National Center of Missing and Exploited Children (https://www.missingkids.org/home), The Exodus Road (https://theexodusroad.com/), Raven (https://raven.us/) und Cellebrite zum ersten Mal mit dem gemeinsamen Ziel zusammen, die Ermittlungen bei Online- Verbrechen gegen Kinder zu beschleunigen und Strafverfolgungsbehörden dabei zu unterstützen, vermisste Kinder zu finden, Verbrechen gegen ausgebeutete Minderjährige aufzuklären, schädliche Online-Bilder zu entfernen und Täter vor Gericht zu bringen. Zusätzlich zu einer finanziellen Investition in alle drei Organisationen stellt Cellebrite dem NCMEC und The Exodus Road seine herausragende Technologie als Sachleistungen zur Verfügung. Pathfinder, eine KI-basierte Lösung für investigative Analysen, und Smart Search, ein cloudbasiertes OSINT-Tool für Ermittler, werden die Organisationen künftig dabei unterstützen, Ringe zur Ausbeutung von Kindern und zum Kindersexhandel effektiver zu zerschlagen. Die Lösungen verkürzen die Zeit, die Strafverfolgungsbehörden benötigen, um gegen Personen und Organisationen von Interesse zu ermitteln, Beweise zu analysieren, Erkenntnisse zu sammeln, Spuren zu entwickeln und unschuldige Überlebende zu retten. ?Die 'Operation Find Them All' hat das Potenzial, den Fokus und die Bemühungen der Strafverfolgungsbehörden, die Tag und Nacht daran arbeiten, vermisste Kinder zu finden, deutlich zu verstärken", so John Walsh, Mitbegründer des NCMEC und langjähriger Vorkämpfer für Kinderrechte. ?Ich bin sehr dankbar, dass Cellebrite sich so engagiert und die zentrale Rolle anerkennt, die es beim Schutz von Kindern spielt. Gemeinsam können wir sicherstellen, dass jedes Kind eine sichere Kindheit hat und dass die Gerechtigkeit siegt." ?In der digitalen Welt lauern Gefahren, die unsere sofortige Aufmerksamkeit und unser Handeln erforderlich machen", so Yossi Carmil, CEO von Cellebrite. ?Wir bei Cellebrite haben uns verpflichtet, mit diesen heldenhaften Organisationen und der globalen Strafverfolgung zusammenzuarbeiten, um Kinder auf der ganzen Welt vor sexueller Ausbeutung im Internet zu schützen. Deshalb setzen wir die Ressourcen und Fähigkeiten von Cellebrite ein, um diese unschuldigen Kinder zu finden." Die US-Strafverfolgungsbehörden auf Bundes-, bundesstaatlicher und kommunaler Ebene sind mit einer erschreckenden Anzahl von Fällen in Bezug auf Material konfrontiert, das sexuellen Kindesmissbrauch darstellt. Allein im Jahr 2022 meldete das FBI 359.094 Fälle von vermissten Kindern, und bei der CyberTipline des NCMEC gingen über 32 Millionen Meldungen über mutmaßliche sexuelle Ausbeutung von Kindern ein. Den heutigen Strafverfolgungsbeamten stehen aufgrund des Umfangs und der Komplexität dieser Ermittlungen zu wenige Ressourcen zur Verfügung. Das Portfolio von Cellebrite liefert den Strafverfolgungsbehörden und ihren strategischen Partnern fortschrittlichste digitale Ermittlungsfähigkeiten, innovative Tools und umfassende Schulungen, um dieser Krise direkt zu begegnen. ?Seit 2012 hat The Exodus Road dazu beigetragen, fast 2.500 Überlebende zu befreien, mehr als 1.200 Täter zu verhaften und über 25.000 Strafverfolgungsbeamte und Zivilisten für den Umgang mit Menschenhandelsverbrechen zu schulen. Die digitale Ermittlungstechnologie und die Unterstützung von Cellebrite sind von größter Bedeutung für die Beschleunigung unserer Arbeit zur Befreiung derjenigen, die weltweit ausgebeutet werden", so Matt Parker, Chefstratege und Mitbegründer von The Exodus Road. ?Wir müssen erkennen, dass Verbrechen gegen Kinder im Internet ein echtes Problem sind, das nicht nur Technologie und Engagement erforderlich macht, sondern auch eine solide Grundlage für Gesetzesänderungen und ein erhöhtes Bewusstsein", so John Pizzurro, CEO von Raven. ?Nur dann können wir sicherstellen, dass die Strukturen und die Verwaltung vorhanden sind, um die Strafverfolgungsbehörden umfassend zu unterstützen und unsere Kinder vor den unerbittlichen Bedrohungen zu schützen, denen sie im digitalen Zeitalter ausgesetzt sind. Deshalb sind wir mit Cellebrite solidarisch und unterstützen das wichtige Ziel dieser Operation: sie alle zu finden." Weitere Informationen über die Operation ?Find Them All" finden Sie unter www.OFTA.Cellebrite.com (http://www.ofta.cellebrite.com/). Über Cellebrite Cellebrite (Nasdaq: CLBT) hat es sich zur Aufgabe gemacht, seinen Kunden zu ermöglichen, Leben zu schützen und zu retten, Justizverfahren zu beschleunigen und den Datenschutz in Gemeinwesen rund um die Welt zu wahren. Wir sind ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich von digitalen Ermittlungslösungen für den staatlichen und privaten Sektor und ermöglichen es Organisationen, die Komplexität rechtlich zulässiger digitaler Ermittlungen durch die Optimierung der dazu erforderlichen Prozesse zu bewältigen. Die digitale Ermittlungsplattform und die digitalen Ermittlungslösungen von Cellebrite, denen Tausende von führenden Behörden und Unternehmen in aller Welt vertrauen, verändern die Art und Weise, wie Kunden Daten bei rechtlichen Ermittlungen erfassen, prüfen, analysieren und verwalten. Für weitere Informationen besuchen Sie uns unter www.cellebrite.com (http://www.cellebrite.com), https://investors.cellebrite.com (https://investors.cellebrite.com/), oder folgen Sie uns auf Twitter unter @Cellebrite. Medien Victor Cooper Sr. Director of Corporate Communications + Content Operations Victor.cooper@cellebrite.com (mailto:Victor.cooper@cellebrite.com) +1 404.804.5910 Anlegerbeziehungen Andrew Kramer Vice President, Investor Relations investors@cellebrite.com +1 973.206.7760 Über das National Center for Missing and Exploited Children Das National Center for Missing and Exploited Children (Nationales Zentrum für vermisste und ausgebeutete Kinder) ist eine private, gemeinnützige Gesellschaft (501(c)(3)), deren Aufgabe es ist, vermisste Kinder zu finden, die sexuelle Ausbeutung von Kindern einzudämmen und zu verhindern, dass Kinder zu Opfern werden. Das NCMEC arbeitet mit Familien, Opfern, der Privatwirtschaft, den Strafverfolgungsbehörden und der Öffentlichkeit zusammen, um Kindesentführungen zu verhindern, vermisste Kinder wiederzufinden und Dienstleistungen zur Abschreckung und Bekämpfung der sexuellen Ausbeutung von Kindern anzubieten. Über The Exodus Road The Exodus Road ist eine weltweit tätige, gemeinnützige Organisation, die gemeinsam mit Strafverfolgungsbehörden gegen Kriminalität im Bereich des Menschenhandels kämpft und Gemeinden ausrüstet, um Schutzbedürftige zu schützen und Überlebende auf ihrem Weg in die Freiheit zu unterstützen. In Zusammenarbeit mit lokalen Mitarbeitern, NRO-Partnern und Strafverfolgungsbehörden auf der ganzen Welt setzt sich The Exodus Road für die Befreiung von Menschenhandelsopfern, die Verhaftung von Menschenhändlern und die Betreuung bei der Wiedereingliederung von Überlebenden ein. Weitere Informationen darüber, was Sie tun können, um den Menschenhandel zu stoppen, finden Sie auf der Website von The Exodus Road unter https://theexodusroad.com/ (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=MyCPt--mefez0BJj4QpcQ4rPSfgWOk38f17O 22I4AOc1kHTJMMFN9zLjfcrr_HDGBDDe4r6VlZ_g0qHpNHLwLYB-FwE49faVsE_q9mrr_Oc=) oder auf Facebook (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=2aSYZjpIjWbivZK3aCor72PX0ANOfz9cz_Rw I5lGEpvzESOuDghmg3I8U4tytsszxIPlcOEKkEe9GTkjoMS28OLjmyLYgSv3tXmFgZwqw7U=), Insta gram (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=CzPGYTDrcxrsaCoX49XLeHdrAbDV3N41bf_m S8MCwmTGpPjpQXxVf8qfTXk1pkNLUldUmeOzHh2LuifuNVDQVw3HGpDqVi0M6S4aqaS514E=), Twitt er (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=Hf61s4vpHa1lNs0iF8SUkCvggtM_U6CkHH_p vlwwbGonnfHtmDnu9snMJM9Oi6T3IJwIA3hIV9Xyj3SgcwMTGg==) und YouTube (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=lu9rKAxmaN6uC6anEF1ru3ShMly7OrtUCryw 38saZxCqCnzAy2tJdI4SttmYtoo-QmGS_adDJE2jojUT-guflSBt_OuSk7b2nCRFT7GsXeA=). Über Raven Raven ist eine politische Lobbyorganisation (501(c)4), die Kinder davor schützt, zu Opfern zu werden, indem sie das Bewusstsein für die Bedrohung durch Online- Kinderausbeutung schärft, die Ressourcen und Finanzmittel für die Strafverfolgung aufstockt und Lobbyarbeit für politische Veränderungen auf lokaler und Bundesebene in den USA betreibt. °