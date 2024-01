HUBER+SUHNER AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge

HUBER+SUHNER: Insgesamt tieferes Geschäftsvolumen in herausforderndem Umfeld – Umsatzplus im Transportsegment und in den strategischen Wachstumsinitiativen



23.01.2024 / 06:45 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR - 23.01.2024 Geschäftsvolumen im vierten Quartal trotz saisonalen Effekten stabilisiert – Bedeutender Anteil des Umsatzrückgangs auf Währungseffekte zurückzuführen Auftragseingang und Umsatz 2023 (ungeprüft) in CHF Mio. 2023

2022

Veränderung

in % Auftragseingang Gruppe 821.4 975.4 (15.8) Segment Industrie 258.1 310.5 (16.9) Segment Kommunikation 283.4 380.6 (25.6) Segment Transport 279.9 284.4 (1.6) Nettoumsatz Gruppe 851.1 954.6 (10.8) Segment Industrie 285.3 298.0 (4.3) Segment Kommunikation 280.3 385.9 (27.4) Segment Transport 285.5 270.6 5.5 Nach einem starken ersten Quartal sah HUBER+SUHNER im Geschäftsjahr 2023 einen deutlichen Abschwung in den meisten Zielmärkten. Im Laufe des zweiten Halbjahres stabilisierte sich das Geschäftsvolumen auf tieferem Niveau. Der Rückgang des Auftragseingangs wie auch des Nettoumsatzes gegenüber dem sehr starken Vorjahr hatte drei Hauptursachen: den schwachen nordamerikanischen Markt aufgrund auslaufender 5G-Rollouts, den über viele Märkte hinweg generell zu beobachtenden Abbau hoher Lagerbestände bei Kunden sowie die markante Aufwertung des Schweizer Frankens. Trotz des tieferen Umsatzes im Berichtsjahr gab es Geschäftsfelder, die sich auch in diesem herausfordernden Umfeld positiv entwickelten. Darunter fallen insbesondere das Transportsegment sowie insgesamt die fünf strategischen Wachstumsinitiativen. Im Auftragseingang 2023 resultierte ein Minus gegenüber Vorjahr von 15.8 % auf CHF 821.4 Mio., während der Nettoumsatz um 10.8 % auf CHF 851.1 Mio. zurückging. Bereinigt um Währungs-, Kupferpreis- und Portfolioeffekte betrug der Umsatzrückgang gegenüber Vorjahr noch 6.3 %. Im Segment Industrie erstreckte sich der Abbau der Lagerbestände bei den Kunden über das gesamte Berichtsjahr und wirkte sich deshalb auf die Vergabe von Neuaufträgen aus, während der Nettoumsatz organisch in etwa das Niveau des Vorjahres erreichte. Die Wachstumsinitiative Luft-, Raumfahrt und Wehrtechnik legte in Auftragseingang und Umsatz prozentual zweistellig zu, derweil die anderen Teilsegmente hinter den Vorjahreswerten zurückblieben. Im Teilsegment Schnellladesysteme, das in den letzten Jahren ein eindrückliches Wachstum auswies, fehlte dem wichtigen US-Markt die Dynamik aufgrund von Unsicherheiten regulatorischer Natur und hinsichtlich des Ladestandards. Bezüglich beider Faktoren zeichneten sich gegen Ende des Jahres Lösungen ab, aufgrund derer wieder mehr Planungssicherheit in diesen Wachstumsmarkt zurückkehrte. Ein signifikant schwächerer Kommunikationsmarkt führte global zu deutlich tieferen Volumen, von denen die gesamte Branche betroffen war. Für das Kommunikationsgeschäft von HUBER+SUHNER führte die Kombination aus rückläufigen 5G-Rollouts in Nordamerika und hohen Lagerbeständen in der gesamten Lieferkette zu einem starken Nachfragerückgang vor allem im zweiten und dritten Quartal. Demgegenüber gelang es dem Kommunikationssegment, gegen Ende des Berichtsjahrs neue Mobilfunk-Rollouts in Asien und Projekte im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz in der Wachstumsinitiative Rechenzentren zu gewinnen. Insgesamt lag die Book-to-Bill-Rate per Ende Jahr dank einem deutlichen Auftragsplus im vierten Quartal sogar wieder leicht über 1. Das Segment Transport konnte das Jahr mit einem Umsatzwachstum bei zum Vorjahr praktisch gleichem Auftragseingang abschliessen. Zu diesem Wachstum trugen beide Teilsegmente Automotive und Bahnen bei. Neben den Hochvoltverkabelungen für kommerzielle Fahrzeuge verlief auch die Nachfrage nach Lösungen in den beiden Wachstumsinitiativen Fahrassistenzsysteme sowie Kommunikation im Schienenverkehr positiv. Das detaillierte Geschäftsergebnis wird im Rahmen der Medien- und Analystenkonferenz am 5. März 2024 vorgestellt werden. Diese Medienmitteilung finden Sie auch unter www.hubersuhner.com/de/unternehmen/medien/news Die Definition der Alternativen Performance-Kennzahlen ist abrufbar unter www.hubersuhner.com/de/unternehmen/investoren/publikationen Medienmitteilung als PDF Link Termine 5. März 2024 Generalversammlung (Rapperswil SG) 27. März 2024 Geschäftsbericht 2023, Medien- und Analystenkonferenz zum Geschäftsjahr 2023 20. August 2024 Halbjahresresultate 2024, Medien- und Analysten-Webcast 22. Oktober 2024 Auftragseingang und Nettoumsatz (9 Monate) 23. Januar 2025 Auftragseingang und Nettoumsatz (12 Monate) HUBER+SUHNER AG

Patrick G. Köppe

Head Corporate Communications

Tumbelenstrasse 20

8330 Pfäffikon ZH

Schweiz



+41 44 952 25 60

pressoffice@hubersuhner.com

hubersuhner.com

