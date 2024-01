Die meistgehandelten Produkte: Bullen-Bonanza nach starken Quartalsberichten

Gute Quartalszahlen aus Amerika halfen den DAX® zu einem Ausbruch nach Oben. Der Leitindex stieg heute morgen auf bis zu 16.818 Punkte. Gerüchte über staatliche Stabilisierungspakete halfen den Börsen in Shanghai und Hong Kong, während der Nikkei 225 heute im Minus schloss. Heute konnten auch SAP und ASML und andere mit sehr guten Quartalszahlen glänzen, während im weiteren Verlauf noch Zahlen von unter anderen AT&T, IBM und Tesla erwartet werden. Nach Angaben der Euwax haben Anleger heute morgen mehrheitlich Puts abgestoßen.

Knock-Out-Putoptionen auf den NASDAQ-100® und den DAX® werden heute morgen am meisten gehandelt. Bei den Optionscheinen überzeugen Produkte auf den DAX® und SAP die Anleger. Bei den Faktor-Optionsscheinen handelten Investoren neben Produkten auf den DAX® auch mit Produkten auf ASML und Zalando.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag DAX ® Put HB157B 3,66 16776,49 Punkte 17121,174052 Punkte 46,29 Open End DAX® Put HC75P5 11,66 16776,49 Punkte 17940,430293 Punkte 14,38 Open End DAX® Call HC2WCX 18,94 16776,49 Punkte 14886,833963 Punkte 8,86 Open End NASDAQ-100 ® Put HC7BWV 3,75 17404,20 Punkte 17920,30075 Punkte 42,79 Open End NASDAQ-100 ® Put HD1DGF 22,34 17404,20 Punkte 19956,379621 Punkte 7,21 Open End

Quelle: onemarkets by Unicredit; Stand: 24.01.2024; 10:10 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag DAX ® Call HD04FX 33,37 16769,49 Punkte 14200,00 Punkte 5,03 17.12.2024 DAX ® Call HD04FM 33,26 16769,49 Punkte 14000,00 Punkte 5,04 24.09.2024 DAX ® Call HD05CC 38,67 16769,49 Punkte 13600,00 Punkte 4,34 17.12.2024 DAX ® Call HC57RD 36,18 16769,49 Punkte 13500,00 Punkte 4,63 18.06.2024 DAX ® Call HC37PR 18,94 16769,49 Punkte 15000,00 Punkte 8,85 12.03.2024

Quelle: onemarkets by Unicredit; Stand: 24.01.2024; 10:20 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag DAX ® Short HD15GY 4,59 16768,07 Punkte 16960,610121 Punkte -25 Open End DAX ® Long HD0NL7 42,03 16768,07 Punkte 16297,12762 Punkte 25 Open End DAX ® Short HC977W 4,24 16768,07 Punkte 17458,147744 Punkte -10 Open End DAX ® Long HC07KT 21,69 16768,07 Punkte 16075,740501 Punkte 15 Open End Zalando SE Long HD1ZNV 14,54 18,19 EUR 15,218379 EUR 4 Open End

Quelle: onemarkets by Unicredit; Stand: 24.01.2024; 10:30Uhr

