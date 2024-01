Devisen: Eurokurs verliert zum US-Dollar - starke US-Konjunkturdaten

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Freitag nach überraschend starken US-Konjunkturdaten und geldpolitischen Beschlüssen der Europäischen Zentralbank (EZB) gefallen. Am Nachmittag rutschte die Gemeinschaftswährung auf ein Tagestief bei 1,0836 US-Dollar. Sie wurde damit etwa einen halben Cent tiefer gehandelt als am Morgen. Die EZB setzte den Referenzkurs auf 1,0893 (Mittwoch: 1,0905) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9180 (0,9170) Euro.

Im Handelsverlauf standen eine Reihe wichtiger Konjunkturdaten und die Zinsentscheidung der EZB im Mittelpunkt des Interesses. Während das Ifo-Geschäftsklima, das wichtigste deutsche Konjunkturbarometer, zum Beginn des Jahres überraschend weiter gefallen ist und auf eine anhaltende Rezession hindeutet, zeigten US-Konjunkturdaten ein ganz anderes Bild.

Im abgelaufenen Quartal ist die US-Wirtschaft stärker gewachsen als am Markt erwartet worden war. Bankvolkswirte zeigten sich positiv überrascht von den Zahlen für die Monate Oktober bis Dezember. "Anzeichen für ein Abrutschen in eine Rezession liefern die Daten nicht", kommentierten Christoph Balz und Bernd Weidensteiner von der Commerzbank. Die Konjunkturstärke stützte den Dollar am Nachmittag und belastete den Euro im Gegenzug.

Wenig überraschend waren dagegen die geldpolitischen Beschlüsse der EZB, die ebenfalls am Nachmittag veröffentlicht wurden. Die Euro-Währungshüter haben trotz zunehmender Konjunktursorgen Forderungen nach einer Zinssenkung vorerst nicht nachgegeben. Der Leitzins, zu dem sich Banken im Euroraum frisches Geld bei der Notenbank besorgen können, bleibt bei 4,5 Prozent. Es sei Konsens im EZB-Rat, "dass es verfrüht ist, über Zinssenkungen zu diskutieren", sagte EZB-Präsidentin Christine Lagarde.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,85538 (0,85543) britische Pfund, 160,81 (160,46) japanische Yen und 0,9420 (0,9415) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold wurde am Nachmittag in London mit 2017 Dollar gehandelt. Das waren etwa vier Dollar mehr als am Vortag.