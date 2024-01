EQS-News: MHP Hotel AG mit stabiler Auslastung auf hohem Niveau im vierten Quartal

EQS-News: MHP Hotel AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung

MHP Hotel AG mit stabiler Auslastung auf hohem Niveau im vierten Quartal



25.01.2024

Hotelumsatz steigt im vierten Quartal 2023 um 9 % auf 37,2 Mio. Euro (Q4 2022: 34,2 Mio. Euro)

Durchschnittlicher Zimmerpreis mit 209 Euro leicht unter dem Vorjahr (Q4 2022: 217 Euro) und deutlich über Vor-Corona-Niveau (Q4 2019: 184 Euro)

Belegungsquote des Hotelportfolios mit 76 % auf Niveau von 2019 (75 %) und deutlich über Q4 2022 (69 %)

Umsatz pro verfügbarem Zimmer (RevPar) mit 158 Euro deutlich über Vorjahr (Q4 2022: 149 Euro)

Unverändert hohe Nachfrage, Neueröffnung des Koenigshof und Europameisterschaft sorgen für positiven Ausblick München, 25. Januar 2024 – Die im Qualitätssegment m:access der Börse München notierte MHP Hotel AG (ISIN: DE000A3E5C24) hat im vierten Quartal 2023 die erfolgreiche Entwicklung der Vorquartale fortgesetzt. In ihrem vierteljährlichen Performance-Bericht meldet der Betreiber von derzeit neun Hotels im Premium und Luxus Segment eine Belegungsquote von 76 %, was deutlich über dem Vorjahreswert von 69 % liegt und sogar leicht über dem Niveau aus dem Rekordjahr 2019 (75 %). Die hohe Auslastung wurde bei weiterhin hohen durchschnittlichen Zimmerpreisen erzielt. Der im vierten Quartal 2023 erzielte durchschnittliche Zimmerpreis von 209 Euro entspricht einer deutlichen Steigerung gegenüber dem Vor-Corona-Niveau aus dem Schlussquartal 2019 (184 Euro). Der erwartete moderate Rückgang gegenüber dem Vorjahresniveau von 217 Euro erklärt sich durch starke Nachholeffekte nach der Pandemie im vierten Quartal 2022. Der Gesamtumsatz im vierten Quartal 2023 erhöhte sich gegenüber dem Vorjahresquartal um 9 % auf 37,2 Mio. Euro. Der mit Speisen und Getränken erzielte F&B-Umsatz legte dabei um 27 % zu, während der Anstieg des Logis-Umsatzes 6 % betrug. Die zentrale Performance-Kennzahl RevPar (Umsatz pro verfügbarem Zimmer), lag im vierten Quartal mit 158 Euro auf Höhe des Vorquartals (Q3 2023: 158 Euro). Gegenüber dem Vorjahr (Q4 2022: 149 Euro) und dem Jahr 2019 (Q4 2019: 137 Euro) verzeichnete der RevPar eine deutliche Steigerung. Dr. Jörg Frehse, Vorstandsvorsitzender (CEO): „Die Entwicklung unseres Hotelportfolios im vierten Quartal 2023 bestätigt den strategischen Fokus der MHP Hotel AG auf das Premium und Luxus Segment. Die Auslastung war geprägt von der starken Nachfrage von nationalen und internationalen Reisenden. Sehr erfreulich ist auch der signifikante Anstieg des F&B-Umsatzes in unseren Hotels.“ Weiter hohe Nachfrage nach Premium Angeboten erwartet

Für das Geschäftsjahr 2024 erwartet MHP eine weiterhin stabile nationale und internationale Nachfrage. Weiteres Wachstumspotenzial sieht das Unternehmen durch die Erweiterung des Portfolios um den Koenigshof in München. Zudem dürfte die Fußball Europameisterschaft im Sommer 2024 für zusätzliche Nachfrage in Deutschland sorgen. Auch der Hotelmarkt in Wien, wo MHP mit der Eigenmarke MOOONS und dem Le Méridien gleich über zwei Hotels verfügt, zeichnet sich durch eine anhaltend hohe Nachfrage aus. Michael Wagner, Vorstand (COO): „Wir freuen uns, dass im neuen Geschäftsjahr mit dem Koenigshof eine Münchener Ikone als Teil der „The Luxury Collection“ auf den Hotelmarkt zurückkehrt und Teil unseres Hotelportfolios wird. Neben dieser Neueröffnung lassen uns auch eine unverändert hohe Nachfrage und zusätzliche Übernachtungen im Zuge der Fußball Europameisterschaft positiv auf das gerade begonnene Geschäftsjahr blicken.“ Weitere Informationen zur Performance-Entwicklung der MHP Gruppe im vierten Quartal 2023 sind unter https://www.mhphotels.com/berichte/ zu finden. Über MHP

Die MHP Hotel AG ist eine unabhängige deutsche Hotel-Investment- und Management-Plattform mit Sitz in München. Die im Jahr 2012 gegründete Gruppe entwirft innovative Betreiberkonzepte für Hotels des Premium Segments, die sich im Besitz von namhaften institutionellen Investoren befinden, und ist Franchisenehmer großer Hotelgruppen wie zum Beispiel Marriott International und Hilton. MHP versteht sich als partnerschaftliches Bindeglied zwischen Franchisegebern, Immobilieninvestoren, Hotelgästen und Mitarbeitern. Aktuell gehören die Le Méridien Hotels in Hamburg, Stuttgart, München und Wien, das Sheraton Düsseldorf Airport Hotel, das Hotel Luc, Autograph Collection in Berlin, das JW Marriott Hotel Frankfurt und das Basel Marriott Hotel zum Portfolio. Der Koenigshof Munich wird im Jahr 2024 eröffnet, das Conrad Hamburg voraussichtlich im Jahr 2025. Im November 2021 startete das MOOONS Vienna als erstes Hotel unter der Eigenmarke MOOONS. Die Aktien der MHP Hotel AG (ISIN: DE000A3E5C24, Symbol: CDZ0) sind im Qualitätssegment m:access der Börse München notiert.

Neben dem Übernachtungsbetrieb realisiert MHP innovative Gastronomiekonzepte, die den jeweiligen Hotels ihre individuelle Note geben und auch am lokalen Markt gut positioniert sind. Für die Sicherung höchster Gäste- und Mitarbeiterzufriedenheit sowie langfristiger Profitabilität bilden Verlässlichkeit, Individualität und kurze Entscheidungswege auf Basis mittelständischer Strukturen das Fundament.

www.mhphotels.com Kontakt Investor Relations:

CROSS ALLIANCE communication GmbH

Susan Hoffmeister

Tel: +49 89 125 09 03 33

Mobil: +49 174 300 39 50

sh@crossalliance.de

