Teamviewer: Partnerschaft mit SAP scheint sich auszuzahlen🔴 Aktie im Fokus, die Aktuelle Analyse am 25.01.2024

Teamviewer - das Wertpapier ist in den letzten 10 Monaten übergeordnet in einer Box seitwärts gelaufen. Ab wann stellt sich für die Aktie wieder Kursphantasie ein?

AKTIE IM FOKUS: Teamviewer

WKN: A2YN90 / ISIN: DE000A2YN900 / KĂĽrzel: TMV

Aktuelle Analyse und Einschätzung sowohl für kurzfristig aktive Trader/Daytrader als auch Einschätzungen und Prognosen für längerfristige Investoren

Fundamentaldaten:

aktueller Preis 13,55 EUR

Marktkapitalisierung 2,25 Mrd. EUR

Umsatz 2022 565,9 Mrd. EUR

Eigenkapitalquote 9,54 %

KGV 2023* 11,6 %

4 Wochen Performance - 4,61 %

Bewertung leicht unterbewertet

Div. Rendite 2023* 0,0 %

* Prognose

ParkettgeflĂĽster:

Das Unternehmen hat Anfang Dezember verkündet, dass es ein neues Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 150 Mio. EUR umsetzen wird. Das Programm folgt einem Programm das am 30.11.2023 erfolgreich abgeschlossen wurde. Das neue Programm soll zeitnah starten und im Jahr 2024 vollständig abgeschlossen sein.

Im 3. Quartal 2023 hat das Unternehmen erneut ein zweistelliges Umsatzwachstum ausweisen können. Der Umsatz wuchs währungsbereinigt um 8 Prozent, das bereinigte EBITA stieg um 19 Prozent auf 70,3 Mio. EUR. Der Umsatz belief sich im 3. Quartal auf 158,1 Mio. EUR, Teamviewer hat den Umsatz in ersten neun Monaten 2023 gegenüber dem Vergleichszeitraums des Vorjahres um 12 Prozent auf 463,6 Mio. EUR steigern können. Der Cashflow stieg in den ersten neun Monaten auf 166 Mio. EUR, was ein Plus von 34 Prozent gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres ausmacht.

Insgesamt scheint sich die Partnerschaft mit SAP auszuzahlen. Die Enterprise-Connectivity-Software Tensor hat den Zertifizierungsprozess bei SAP durchlaufen, und rundet die Frontline-Lösungen ab, die bereits im SAP-Ökosystem gelistet sind...





