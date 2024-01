VW - Springt die Ampel gerade auf "grün"?

Die deutschen Autobauer haben derzeit einen schweren Stand. Keine Ausnahme stellt dabei die VW Vz-Aktie dar. Wir halten den Titel dennoch für spannend, denn nach dem Crashtest der letzten zwei Jahre befindet sich das Papier aktuell an einer wichtigen Schaltstelle. Als solche sehen wir den Widerstandsbereich bei rund 115 EUR an. Auf diesem Niveau fallen diverse Hoch- und Tiefpunkte des vergangenen Jahres mit der 38-Wochen-Linie sowie dem Abwärtstrend seit dem Frühjahr 2023 (akt. bei 114,09/113,72 EUR) zusammen. Gelingt ein nachhaltiger Befreiungsschlag, kann die Kursentwicklung der letzten Monate zudem als untere Umkehr interpretiert werden (siehe Chart). Rein rechnerisch ergibt sich im Erfolgsfall ein Anschlusspotenzial von 17 EUR. Letzteres würde zumindest ausreichen, um perspektivisch die Hochs vom April und Juni bei rund 130 EUR ins Visier zu nehmen. Danach wartet bei rund 150 EUR der nächste ganz große Widerstandsbereich. Im Ausbruchsfall bietet sich das jüngste Verlaufstief bei 106,44 EUR als engmaschige Absicherung auf der Unterseite an.

VW Vz. (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart VW Vz.

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.