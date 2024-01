GNW-Adhoc: SEACOR Marine kündigt Aufrüstung von vier Plattformversorgungsschiffen mit Energiespeichersystemen von Kongsberg Maritime an

^HOUSTON und OSLO, Norwegen, Jan. 26, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- SEACOR Marine

Holdings Inc. (NYSE: SMHI) (das ?Unternehmen" oder ?SEACOR Marine"), ein führender Anbieter von Schifffahrts- und Transportdienstleistungen für Offshore- Energieanlagen auf der ganzen Welt, hat heute gemeinsam mit Kongsberg Maritime AS seine Zusage bekanntgegeben, vier hochmoderne Energiespeichersysteme von Kongsberg Maritime AS zu erwerben. Die mit modernster Technologie konzipierte hybride Energielösung wird auf vier Plattformversorgungsschiffen (Platform Supply Vessels, PSV) von SEACOR Marine installiert, um die Art und Weise zu verbessern, wie das Unternehmen den Energieverbrauch und die Emissionen an Bord dieser Schiffe steuert. Bei den vier Schiffen, die von diesem Vertrag abgedeckt sind, handelt es sich um die SEACOR Ohio, SEACOR Alps, SEACOR Andes und die SEACOR Atlas. Die Installation wird voraussichtlich im Dezember 2024 beginnen und im zweiten Quartal 2025 abgeschlossen sein. Nach der Installation werden mehr als 50 % der PSV-Flotte von SEACOR Marine mit Hybridantrieb ausgestattet sein. Die vier PSV, die alle mit dem Kongsberg Maritime UT771 CDL-Design ausgestattet sind, werden für den Batterie-Hybrid-Betrieb mit einem containerisierten Deckhaus-Energiespeichersystem und den dazugehörigen Schalttafeln und Strahlruder-Steuerungssystemen ausgerüstet. Im Rahmen der Aufrüstung wird auch ein neues Kongsberg Maritime K-Pos Dynamic Positioning (DP)-System installiert, das das derzeitige DP-System auf allen vier Schiffen ersetzt. Ab Februar 2024 wird Kongsberg Maritime in Ulsteinvik, Norwegen auch die UT771 CDL SEACOR Yangtze mit dem Deckhaus-Energiespeichersystem aufrüsten. John Gellert, Chief Executive Officer von SEACOR Marine, dazu: ?Unsere Entscheidung, unsere Hybridflotte zu erweitern, steht im Einklang mit den Grundwerten von SEACOR Marine - Innovation und Umweltschutz - und baut auf unserer Führungsrolle bei der Einführung umweltfreundlicher Technologien im maritimen Sektor auf. SEACOR Marine war einer der ersten Offshore-Betreiber, der Batterie-Hybridsysteme installiert hat, und diese Ankündigung ist ein wichtiger Schritt bei unseren laufenden Bemühungen, die betriebliche Effizienz zu steigern und die Umweltauswirkungen unserer Flotte zu reduzieren. ?Diese Energiespeichersysteme sind eine Investition in die nachhaltige Zukunft unserer Flotte und in unsere Fähigkeit, die Offshore-Transportanforderungen unserer Kunden weltweit zu erfüllen. Wir freuen uns, unseren Kunden zusätzliche Hybrid-PSVs anbieten zu können, die durch geringeren Kraftstoffverbrauch und damit verbundene Betriebskosten effizient arbeiten und gleichzeitig die Treibhausgasemissionen reduzieren." James Poulton, Senior Vice President, Aftermarket Sales, von Kongsberg Maritime dazu: ?SEACOR Marine ist einer der erfahrensten Betreiber von hybriden Batteriesystemen auf dem Offshore-Markt, und wir freuen uns, dass sich das Unternehmen erneut dafür entschieden hat, seine Flotte von hybriden PSVs mit Technologie von Kongsberg Maritime zu erweitern. Wir sehen, dass durch die Installation von Batteriestrom der Kraftstoffverbrauch im DP-Betrieb auf diesen Schiffen um bis zu 20 % gesenkt werden kann. Zusätzlich zu den Batterien wird der Umbau auch einen Landanschluss haben, der den Anschluss an das Stromnetz ermöglicht, wenn das Schiff im Hafen liegt, was die Anzahl der Motorbetriebsstunden und die Emissionen von Dieselkraftstoff erheblich reduziert. Der Hauptvorteil der sofortigen Verfügbarkeit von Batteriestrom besteht darin, dass die Redundanz des Stromversorgungssystems der Schiffe erhalten bleibt und weniger Motoren laufen müssen. Dies ist besonders beim Betrieb im DP-Modus nützlich, aber auch in anderen Betriebsarten." Anleger- und Medienkontakte: Kongsberg Maritime: Craig Taylor Senior Manager - PR & Communications Mobil +44 (0) 7749584285 Craig.taylor@km.kongsberg.com (mailto:Craig.taylor@km.kongsberg.com) Karen Bartlett PR Lead Saltwater Stone Tel.: +44 (0) 1202 669244 k.bartlett@saltwater-stone.com (mailto:k.bartlett@saltwater-stone.com) SEACOR Marine: Investor Relations InvestorRelations@seacormarine.com (mailto:InvestorRelations@seacormarine.com) Dana Gorman H/Advisors Abernathy Mobil: +16467840446 dana.gorman@h-advisors.global (mailto:dana.gorman@h-advisors.global) Alexandra Clements H/Advisors Abernathy Mobil: +18323888641 alexandra.clements@h-advisors.global (mailto:alexandra.clements@h- advisors.global) Über Kongsberg Maritime AS Kongsberg Maritime ist ein weltweit tätiges Schifffahrtsunternehmen, das innovative und zuverlässige Technologielösungen für alle Bereiche der Schifffahrtsindustrie anbietet. Kongsberg Maritime hat seinen Hauptsitz in Kongsberg, Norwegen, und verfügt über Produktions-, Vertriebs- und Serviceeinrichtungen in 34 Ländern. Die Lösungen von Kongsberg Maritime decken alle Aspekte der Schiffsautomatisierung, Sicherheit, Manövrieren, Navigation und dynamischen Positionierung sowie Energiemanagement, Deckshandling und Antriebssysteme und Schiffsdesigndienstleistungen ab. Internet: Kongsberg Gruppen (https://kongsberg.com/) | Kongsberg Maritime (https://www.km.kongsberg.com/) Soziale Medien: LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/kongsberg- maritime) | Twitter (https://twitter.com/kogmaritime?lang=en) | Facebook (https://www.facebook.com/KongsbergGruppen/) Über SEACOR Marine SEACOR Marine bietet globale Schifffahrts- und Transportdienstleistungen für Offshore-Energieanlagen auf der ganzen Welt an. SEACOR Marine betreibt und verwaltet eine vielfältige Flotte von Offshore-Hilfsschiffen, die Fracht und Personal zu Offshore-Installationen, einschließlich Offshore-Windparks, liefern bzw. befördern, den Offshore-Betrieb von Produktions- und Lagereinrichtungen sowie Bau- und Bohrlocharbeiten, die Installation von Offshore-Windparks und die Stilllegung unterstützen, Ausrüstung für Bohr- und Bohrlochinstallationen, Wartung, Inspektion und Reparatur unter Wasser transportieren und zu Wasser lassen sowie Anker und Verankerungsausrüstung für Offshore-Anlagen und Plattformen transportieren. Darüber hinaus bieten die Schiffe von SEACOR Marine Notfalldienste und Unterkünfte für Techniker und Spezialisten. Bitte besuchen Sie die Website von SEACOR Marine unter www.seacormarine.com (http://www.seacormarine.com/) für weitere Informationen. Warnhinweise Bestimmte Aussagen in dieser Mitteilung sowie in anderen Berichten, Materialien und mündlichen Aussagen, die das Unternehmen von Zeit zu Zeit an die Öffentlichkeit weitergibt, stellen ?zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 dar. Im Allgemeinen sind Wörter wie ?antizipieren", ?schätzen", ?erwarten", ?projizieren", ?beabsichtigen", ?glauben", ?planen", ?anstreben", ?prognostizieren" und ähnliche Ausdrücke dazu bestimmt, zukunftsgerichtete Aussagen zu identifizieren. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf die Erwartungen der Geschäftsleitung, die strategischen Ziele, die Geschäftsaussichten, die erwartete wirtschaftliche Leistung und die finanzielle Lage sowie andere ähnliche Angelegenheiten. Zukunftsgerichtete Aussagen sind von Natur aus ungewiss und unterliegen einer Vielzahl von Annahmen, Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von denen abweichen, die von der Unternehmensleitung vorhergesehen oder erwartet wurden. Diese Aussagen sind keine Garantie für zukünftige Leistungen, und die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse können erheblich von diesen Aussagen abweichen. Tatsächliche Ereignisse oder Ergebnisse unterliegen erheblichen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen wichtigen Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Es sollte klar sein, dass es nicht möglich ist, alle diese Faktoren vorherzusagen oder zu identifizieren. Folglich sollte das Vorstehende nicht als vollständige Erörterung aller potenziellen Risiken oder Ungewissheiten angesehen werden. In Anbetracht dieser Risikofaktoren sollten Anleger und Analysten kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen setzen. Zukunftsgerichtete Aussagen spiegeln den Kenntnisstand zum Datum des Dokuments wider, an dem sie gemacht werden. Das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung oder Zusage ab, Aktualisierungen oder Überarbeitungen von zukunftsgerichteten Aussagen vorzunehmen, um geänderten Erwartungen des Unternehmens oder geänderten Ereignissen, Bedingungen oder Umständen, auf denen die zukunftsgerichtete Aussage beruht, Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Es ist jedoch ratsam, alle weiteren Angaben des Unternehmens zu verwandten Themen in den von ihm bei der Securities and Exchange Commission eingereichten Berichten zu konsultieren, einschließlich der Jahresberichte auf Formular 10-K, der Quartalsberichte auf Formular 10-Q und der aktuellen Berichte auf Formular 8-K (falls vorhanden). Diese Aussagen stellen Warnhinweise des Unternehmens gemäß dem Private Securities Litigation Reform Act von 1995 dar. °