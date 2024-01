Siemens Energy - Hoffnung auf Besserung?

Nach den Kurskapriolen der letzten Monate sendet die Siemens Energy-Aktie derzeit eine Reihe von hoffnungsvollen Signalen. So wurde das Ausverkaufstief von Ende Oktober bei 6,40 EUR von dem höchsten Handelsvolumen der Historie begleitet. Es spricht also einiges für eine negative Übertreibung in Form einer sog. „selling climax“. Seither läuft nicht nur eine Gegenbewegung, sondern möglicherweise sogar eine Bodenbildung. Letzteres ist mit dem jüngsten Sprung über die horizontalen Hürden bei rund 13 EUR deutlich wahrscheinlicher geworden. Die anziehenden Umsätze sowie die jüngste Aufwärtskurslücke (12,73 EUR zu 13,18 EUR) verleihen einer unteren Umkehr zusätzlichen Nachdruck (siehe Chart). Rein rechnerisch lässt sich das Kursziel aus der Bodenbildung auf rund 18 EUR taxieren – ausreichend, um langfristig die riesige Abwärtskurslücke vom Juni 2023 bei 17,14/22,79 EUR ins Visier zu nehmen. Unter Risikoaspekten gilt es in Zukunft, nicht mehr in den ehemaligen Abwärtstrend seit Juni vergangenen Jahres (akt. bei 12,43 EUR) zurückzufallen. Entsprechend ist diese Trendlinie als Stop-Loss auf der Unterseite prädestiniert.

Siemens Energy (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Siemens Energy

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

