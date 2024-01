EQS-News: Grüne Energie, im Jahr 2023 werden Batteriespeichersysteme für Privathaushalte bis zu 15 GW speichern können.

EQS-News: Energy S.p.A. / Schlagwort(e): Studie/Sonstiges

Die Schätzungen von Bloomberg NEF greifen die Fallstudie von Energy S.p.A. auf.

Die wichtigsten Märkte für installierte Batteriekapazitäten für Wohngebäude werden Deutschland, Italien, Japan, die Vereinigten Staaten und Australien sein.

Davide Tinazzi, CEO von Energy S.p.A.: "Der Einsatz von Speichersystemen in Privathaushalten wird für den grünen Wandel, den wir immer unterstützt haben, von grundlegender Bedeutung sein.

Sant'Angelo di Piove di Sacco (Padua), 29. Januar 2024 – Batterien für die Speicherung von Energie aus erneuerbaren Quellen spielen eine grundlegende Rolle bei der Energiewende, dabei sind Batterien für private Haushalte von fundamentaler Bedeutung. Dies geht aus der Analyse "Scaling the Residential Energy Storage Market" hervor, die von BloombergNEF (New Energy Finance) und Pylontech, dem weltweit führenden Hersteller von Lithium-Batterien für den stationären zyklischen Einsatz zur Speicherung von Energie aus erneuerbaren Quellen, erstellt wurde. Die Studie zeigt ein Marktszenario auf, das sehr interessante Perspektiven für Energy S.p.A. eröffnet, einen integrierten Hersteller von Energiespeichersystemen, der an der Mailänder Börse Euronext Growth notiert ist (ISIN: IT0005500712, Ticker: ENY) und in der strategischen Lieferkette von Batterien für Speichersysteme für erneuerbare Energiequellen breit aufgestellt ist.



Die wesentlichen Daten aus der Batteriemarktanalyse von BloombergNEF:

BloombergNEF has outlined a vision to bring the world to net zero emissions by 2050, using solar, wind and battery storage: this requires installing 722 GW of batteries worldwide by 2030 and 2.8 TW of batteries by 2050.

of batteries worldwide by 2030 and of batteries by 2050. Ende 2022 waren weltweit Batterien mit einer Leistung von 36 GW installiert;

installiert; BloombergNEF prognostiziert, dass bis Ende 2023 weltweit mehr als 15 GW/34 GWh an kumulativer Batteriekapazität für Privathaushalte installiert sein werden;

weltweit mehr als an kumulativer Batteriekapazität für Privathaushalte installiert sein werden; Die wichtigsten Märkte werden Deutschland, Italien, Japan, die Vereinigten Staaten und Australien sein, auf die bis Ende 2023 88 % der kumulierten installierten Batteriekapazität für Wohngebäude entfallen werden;

entfallen werden; Sowohl in Deutschland als auch in Italien sind über 70 % der neuen Solaranlagen für Privathaushalte mit Batterien ausgestattet, um die tagsüber erzeugte Energie zu speichern;

der neuen Solaranlagen für Privathaushalte mit Batterien ausgestattet, um die tagsüber erzeugte Energie zu speichern; Italien wurde 2022 zum zweitgrößten Markt , auf den 2021 und 2022 mehr als 20 % des weltweiten Zubaus entfielen;

, auf den 2021 und 2022 mehr als 20 % des weltweiten Zubaus entfielen; In Italien waren im Jahr 2022 77 % der Aufdach-Solaranlagen mit Batterien verbunden, verglichen mit 11 % im Jahr 2018;

der Aufdach-Solaranlagen mit Batterien verbunden, verglichen mit 11 % im Jahr 2018; BloombergNEF skizziert eine Vision, um die Welt bis 2050 auf Netto-Null-Emissionen zu bringen, indem Solar-, Wind- und Batteriespeicher eingesetzt werden: Dies erfordert die Installation von 722 GW Batterien weltweit bis 2030 und 2,8 TW Batterien bis 2050.

THE CASE STUDY IN ITALY WITH THE ENERGY S.P.A. SYSTEMS – In addition to being a fundamental component for the elimination of gas emissions, the adoption of storage systems in residential settings by users will also contribute to mitigating the problems in electricity demand between day and night, to support local electricity networks and to generate significant bill savings for property owners. In this regard, a case study was carried out on Energy S.p.A. systems in January 2023, installed in a residence in Veneto, which highlighted the advantages of installing residential storage systems in combination with solar panels. According to the findings, it is estimated that a homeowner's investment in solar panels and batteries will pay itself in seven years and continue to generate savings and energy for a long time. The outcome of the test became a case study included in BloombergNEF's research, alongside the only other case cited, carried out on systems installed in Great Britain.

DIE FALLSTUDIE IN ITALIEN MIT DEN SYSTEMEN VON ENERGY S.P.A. – Die Einführung von Speichersystemen in Wohngebäuden durch die Nutzer ist nicht nur ein grundlegender Baustein für die Beseitigung von Treibhausgasemissionen, sondern trägt auch dazu bei, die Probleme bei der Stromnachfrage zwischen Tag und Nacht zu entschärfen, die lokalen Stromnetze zu unterstützen und die Stromrechnung der Immobilienbesitzer zu reduzieren. In diesem Zusammenhang wurde im Januar 2023 eine Fallstudie über die Systeme von Energy S.p.A. durchgeführt, die in einem Wohnhaus im norditalienischen Venetien installiert wurden, um die Vorteile der Installation von Speichersystemen in Wohngebäuden in Kombination mit Solarzellen hervorzuheben. Die Ergebnisse zeigen, dass sich die Investition eines Hauseigentümers in Solarpaneele und Batterien innerhalb von sieben Jahren amortisiert und über einen langen Zeitraum hinweg Einsparungen und Energie erzeugt. Das Ergebnis des Tests wurde als Fallstudie in die BloombergNEF-Forschung aufgenommen, neben dem einzigen anderen zitierten Fall, der mit in Großbritannien installierten Systemen durchgeführt wurde.

Pylontech und Energy S.p.A. verbindet eine lange und profitable Geschäftsbeziehung. Vor etwa 10 Jahren als Lieferanten-Kunden-Beziehung begonnen, hat sich die Zusammenarbeit zwischen den beiden Unternehmen stark weiterentwickelt. Im Mai 2023 unterzeichneten die beiden Unternehmen ein Joint Venture für die Produktion und Vermarktung von Lithiumbatterien in Europa mit dem Start einer Gigafactory in Italien, in Venetien. Phase 1 dieser Produktion ist bereits in der Produktionsstätte Energy in der Provinz Padua angelaufen, während das Unternehmen für den Bau von Phase 2 kürzlich ein Darlehen in Höhe von 7,15 Millionen Euro von der PNRR (im Zusammenhang mit dem Entwicklungsvertrag der strategischen Produktionskette "Erneuerbare Energien und Batterien") für den Bau einer speziellen Fabrik in der Nähe der bestehenden erhalten hat.

"Wir sind stolz darauf, dass unsere Systeme erneut in einer internationalen Referenzstudie verwendet wurden, die in einer so maßgeblichen und angesehenen Analyse zitiert wird. Dieser Erfolg spiegelt das ständige Engagement für Innovation und Qualität wider, das jeden Aspekt unserer Arbeit durchdringt", erklärte Davide Tinazzi, CEO von Energy S.p.A. "Die Analyse ist nicht nur eine Anerkennung unserer herausragenden Leistungen in diesem Sektor, sondern verdeutlicht auch, dass die Einführung von Speichersystemen in Wohngebäuden von grundlegender Bedeutung für einen umweltfreundliche Transformation ist, den wir schon immer befürwortet haben. Unsere Systeme erleichtern den Zugang zu erneuerbaren Energien für den Hausgebrauch, um die Energieeffizienz und die Einsparungen für die Familie zu erhöhen, was sich positiv auf die Umwelt auswirkt".

***

Energy S.p.A. wurde 2013 von Davide Tinazzi, Andrea Taffurelli und Massimiliano Ghirlanda gegründet und ist seit dem 1. August 2022 an der Borsa Italiana, Euronext Growth Mailand, notiert. Das Unternehmen mit Sitz in der Provinz Padua ist ein führender Akteur auf dem Gebiet der Energiespeichersysteme, die sowohl für private als auch für großtechnische Anwendungen eingesetzt werden. Diese Systeme ermöglichen die Speicherung und Abgabe von Energie in Abhängigkeit vom Energiebedarf der Kunden. Bis zum 30. Juni 2023 hat Energy in Italien über 60.000 Systeme verkauft und installiert und bedient damit die Märkte für Privathaushalte, Gewerbe, Industrie, Energieversorger und Elektromobilität. Der Produktionswert belief sich zum 30. Juni 2023 auf 40,1 Millionen Euro, mit Einnahmen von 39,3 Millionen und einem Nettogewinn von 5,5 Millionen. Zu den realisierten Leuchtturmprojekten gehören die große Anlage in Comiso, Sizilien, die aus einer landwirtschaftlichen Photovoltaikanlage (Agri-Photovoltaik) und einem Photovoltaikfeld besteht; die große Anlage für CAAB in Bologna; Smart Grids in zahlreichen Gemeinden auf Sardinien und in der Lombardei; eine Energiegemeinschaft in der Schweiz, in der die einzelnen Knotenpunkte Energie nach Bedarf austauschen. Zu den Vertriebskanälen von Energy gehören sowohl allgemeine Elektrofachhändler als auch Photovoltaik-Spezialisten, und das Unternehmen arbeitet auch mit großen europäischen EPCs zusammen. Die logistische Nähe von Energy zu den wichtigsten Vertriebsstandorten hat dazu geführt, dass das Unternehmen starke Partnerschaften mit Akteuren auf dem italienischen und europäischen Markt aufgebaut hat. Das Unternehmen bezieht Komponenten von führenden internationalen Lieferanten und kombiniert sie mit der firmeneigenen Software ZeroCO2", um Systeme zu entwickeln, die den Normen der Europäischen Union entsprechen. Für weitere Informationen: www.energyspa.com

