ANALYSE-FLASH: Oddo BHF hebt Kion auf 'Outperform' - Ziel 61 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Investmentbank Oddo BHF hat Kion von "Neutral" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 35 auf 61 Euro angehoben. Der Marktkonsens sei zu pessimistisch für die Auftragseingänge des Lagertechnik-Herstellers, schrieb Analyst Fabian Semon in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er verwies auf die robusten Geschäfte der Gabelstapler-Sparte ITS und einen Wendepunkt im Bereich für Supply-Chain-Lösungen. Die Bewertung der Papiere sei historisch niedrig und das Kurspotenzial mit etwa 40 Prozent hoch. Die Aktie steht nun auf der "Top Mid Cap" Liste der Investmentbank./tih/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2024 / 07:17 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2024 / 07:28 / MEZ