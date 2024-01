IRW-News: Neotech Metals Corp.: Neotech Metals steckt strategisches Seltenerdmetall-Prospektionsgebiet Foothills in Zentral-British Columbia ab

IRW-PRESS: Neotech Metals Corp.: Neotech Metals steckt strategisches Seltenerdmetall-Prospektionsgebiet Foothills in Zentral-British Columbia ab

Vancouver, British Columbia, 30. Januar 2024 / IRW-Press / - Neotech Metals Corp. (CSE: NTMC | OTC: NTMFF | FWB: V690) (Neotech oder das Unternehmen), ein Mineralexplorationsunternehmen, freut sich bekannt zu geben, dass sich das Unternehmen das Seltenerdmetall-(REE)-Prospektionsgebiet Foothills, 95 km nordöstlich von Kelowna im Zentrum der kanadischen Provinz British Columbia, mittels Abstecken gesichert hat. Die Region ist ganzjährig über gut ausgebaute Straßen zugänglich und verfügt über lokale Gemeinden, Dienstleistungen und andere Infrastrukturen. Die neun Claims erstrecken sich über insgesamt 16.517 Hektar.

In den Fokus geriet das genannte Gebiet aufgrund eines Berichts, der vor Kurzem vom British Columbia Geological Survey veröffentlicht wurde. Der Bericht hob hervor, dass die Region auf Grundlage einer Studie, welche geochemisches Datenmaterial aus der Multi-Element-Analyse von Flusssedimentproben berücksichtigte, vielversprechende Indikatoren aufweist. Bereits in der Vergangenheit hat diese Methode zu bedeutenden Entdeckungen geführt (z. B. Brummer et al., 1987).

Die abgesteckten Gebiete weisen REE-Konzentrationen auf, die die Hintergrundkonzentration um ein Vielfaches übersteigen. Diese erhöhten Konzentrationen gelten als potenzieller Hinweis auf das Vorkommen einer Mineralisierung und machen das Gebiet zu einem attraktiven Ziel für weitere Explorationen. Das Unternehmen wird Explorationsaktivitäten durchführen, um die historischen Ergebnisse zu verifizieren sowie seine Kenntnisse und sein Verständnis der Region zu verbessern.

Den aktuellen Bericht des BCGS (Januar 2024) können Sie hier abrufen.

Über Neotech Metals Corp.

Neotech Metals Corp. ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich der Entdeckung und Erschließung wertvoller mineralischer Rohstoffe in vielversprechenden Regionen auf der ganzen Welt widmet. Mit einem starken Engagement für Umweltschutz und nachhaltige Praktiken ist Neotech in der Lage, einen positiven Einfluss auszuüben und gleichzeitig das Potenzial seiner Explorationskonzessionsgebiete zu maximieren.

Das Unternehmen ist ein Mineralexplorationsunternehmen mit Sitz in Vancouver, British Columbia, Kanada, und hält sämtliche Anteile an seinem Seltenerdmetall-Konzessionsgebiet TREO, das 90 km nordöstlich von Prince George, British Columbia, entfernt liegt. Außerdem hat es Optionen auf das Nickel-Kobalt-Konzessionsgebiet EBB in British Columbia, Kanada, und 22 Bergbauclaims, die das REE-Konzessionsgebiet Thor umfassen, ein Konzessionsgebiet im frühen Explorationsstadium in der östlichen Mojave-Wüste, rund 119 km südlich von Las Vegas.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemeldung enthält möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf bestimmten Erwartungen und Annahmen, einschließlich zukünftiger Pläne und Ziele der Neotech Metals Corp. Zukunftsgerichtete Aussagen sind verschiedenen Risiken und Unwägbarkeiten unterworfen, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in diesen Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen abweichen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Abbildung 1 - Geochemische Karte der Lanthan-INAA-Flusssedimente auf den Foothills-Claims mit den Ergebnissen der gesamten BCGS-Untersuchung im 98. Perzentil (n=10.107) (Rukhlov et al., 2024)

Abbildung 2 - Geochemische Karte der Cerium-INAA-Flusssedimente auf den Foothills-Claims mit Werten von bis zu 1.500 ppm.

