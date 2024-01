Aktien Frankfurt Schluss: Dax gibt vor US-Zinsentscheid nach

FRANKFURT (dpa-AFX) - Vor dem US-Zinsentscheid am Mittwochabend haben die Anleger am deutschen Aktienmarkt eine abwartende Haltung eingenommen. Fand der Dax zunächst keine eindeutige Richtung, rutschte er am Nachmittag etwas klarer ins Minus ab, je näher der am Abend anstehende Entscheid der Notenbank Fed rückte. Die am Nachmittag veröffentlichten deutschen Inflationsdaten hatten insgesamt wenig Einfluss.

Der Dax schloss 0,40 Prozent tiefer bei 16 903,76 Punkten. Wie schon am Vortag waren die 17 000 Punkte, die der Leitindex im Dezember erstmals knapp übertreffen konnte, im Tagesverlauf eine zu hohe Hürde. Erneut drehte der Dax wenige Punkte darunter ab. Der MDax gab um 0,21 Prozent auf 25 959,00 Zähler nach.

Die Marktakteure erhoffen sich von der Zinsentscheidung am Abend Aufschluss über den weiteren geldpolitischen Pfad der Fed. Die an den Finanzmärkten heiß diskutierten Fragen sind, wann die US-Währungshüter erstmals nach längerer Zeit wieder die Zinsen herunterschrauben und wie viele Zinssenkungen es in diesem Jahr geben wird.

"So hoch wie die Erwartungen an die Unternehmen in der laufenden Berichtssaison, so hoch sind auch die Erwartungen an die Geldpolitik, aus den Hoffnungen auf Zinssenkungen möglichst früh im Jahresverlauf auch Fakten werden zu lassen", bemerkte Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar von Robomarkets./tih/he