Bechtle AG: Digitalisierung treibt die Nachfrage nach IT-Dienstleistungen an!

IT-Dienstleister wie die Bechtle AG stehen momentan in der Gunst der Investoren. Gründe liegen dabei allen voran im wachsenden Bedarf an Beratungsleistungen, welche auf die digitale Transformation zurückzuführen sind. Der Bedarf an Cloud-Computing, künstlicher Intelligenz (KI) und Datenanalyse wächst, was eine verstärkte Nachfrage nach entsprechenden IT-Dienstleistungen auslöst. Zudem führen die zunehmende Vernetzung von Geräten (IoT) und der Ausbau von 5G zu einem höheren Bedarf an Sicherheitslösungen und Infrastrukturunterstützung. Der technologische Fortschritt sowie die Notwendigkeit, sich an sich verändernde Marktbedingungen anzupassen, werden die Nachfrage nach vielfältigen IT-Dienstleistungen in der Zukunft weiter antreiben.

IT-Systemhaus profitiert durch die digitale Transformation

Die Bechtle AG hat sich mit 85 IT-Systemhäusern und mit IT-E-Commerce-Gesellschaften in 14 Ländern zu einem führenden IT-Unternehmen in Europa entwickelt. Bechtle profitiert von der steigenden Nachfrage nach IT-Lösungen in Unternehmen und positioniert sich als Partner für die digitale Transformation von Geschäftskunden. Das Geschäftsmodell zeichnet sich durch einen ganzheitlichen Ansatz aus, der von der Beratung über den Verkauf bis hin zur langfristigen Betreuung und Unterstützung reicht. Die positiven Entwicklungen in dem Bereich werden auch durch Experten von Gartner Inc. untermauert. Demnach sollen die weltweiten IT-Ausgaben laut der neuesten Prognose von Gartner Inc. im Jahr 2024 insgesamt 5,1 Bio. USD erreichen, was einem Anstieg von 8 % gegenüber 2023 entspricht. Obwohl generative künstliche Intelligenz bisher keinen wesentlichen Einfluss auf die IT-Ausgaben hatte, trägt die allgemeine Investition in KI dazu bei, das gesamte Wachstum der IT-Ausgaben zu unterstützen. Wie wichtig das Thema KI werden könnte, zeigt auch die Begeisterung von Bechtle. So hatte Bechtle am 07. Dezember 2023 einen Vertrag mit dem Innovation Park Artificial Intelligence (Ipai) in Heilbronn geschlossen und ist damit Mitglied des europäischen Leuchtturmprojekts für künstliche Intelligenz.

Vision 2030 macht Fortschritte

Der Konzern strebt mit seinen langfristigen Plänen die Marktführerschaft an, was in der Vision 2030 ausführlich dargelegt wurde. Im Fokus stehen dabei Themen wie die nachhaltige Gewinnerzielung und Investitionen, wobei die EBT-Marge min. 5 % betragen soll. Obendrein will Bechtle stärker als der Markt wachsen und den Umsatz auf 10 Mrd. Euro steigern. Um diese Ziele zu erreichen, sind Investitionen notwendig und das nötige Kapital hatte sich der Konzern am 01. Dezember 2023 durch eine 300-Mio.-Euro-Wandelschuldverschreibung beschafft. Die Wandelschuldverschreibungen wurden in der Stückelung von je 100.000 Euro zu 100 % des Nennbetrags mit einer Laufzeit von sieben Jahren und einem Zinssatz von 2,00 % p.a. ausgegeben. Der anfängliche Wandlungspreis von 54,99 Euro wurde mit einer Wandlungsprämie von 30 % über dem Referenzaktienkurs von 42,30 Euro festgesetzt. Wie positiv sich Bechtle entwickelt, wurde zuletzt am 12. Januar 2024 unter Beweis gestellt. An diesem Tag wurde der Konzern bei Ecovadis mit dem Gold-Status für seine Nachhaltigkeitsaktivitäten ausgezeichnet. Das Corporate Social Responsibility (CSR)-Analysesystem von Ecovadis bewertet insgesamt 21 Kriterien in den Themenfeldern Umwelt, Arbeits- und Menschenrechte, Ethik und nachhaltige Beschaffung. Damit hatte der Konzern erstmals Gold für die Nachhaltigkeits-Performance verliehen bekommen und man gehört zu den besten 2 % der bewerteten Unternehmen aus der IT-Branche.

Digitalisierung treibt die Nachfrage nach IT-Dienstleistungen

Fundamental konnte die Bechtle AG zuletzt am 10. November 2023 positiv auf sich aufmerksam machen. Damals wurde der Bericht für das 3. Quartal vorgelegt. Der Konzern verzeichnete demnach ein Wachstum und steigerte die Profitabilität. Das Geschäftsvolumen erhöhte sich um 6,0 % auf rund 1,91 Mrd. Euro, wobei das Softwaregeschäft besonders positiv abschnitt. Der Umsatz stieg um 1,0 % auf rund 1,48 Mrd. Euro, das Vorsteuerergebnis verbesserte sich um 6,4 % auf 93,9 Mio. Euro. Der Auftragseingang stieg konzernweit um 18,3 %, besonders im Segment IT-Systemhaus & Managed Services, wo Digitalisierungsprojekte das Wachstum vorantreiben. Im Segment IT-E-Commerce spürte man hingegen Investitionszurückhaltung. Die Mitarbeiterzahl stieg auf 14.840, eine Zunahme von 1.051 im Vergleich zum Vorjahr. Der Jahresabschluss für 2023 soll am 15. März veröffentlicht werden.

Produktidee: Discount-Zertifikat Classic auf Bechtle AG

Eine attraktive Alternative zur Direktanlage in die Aktie sind Discount-Zertifikate. Anlegern steht eine Auswahl an entsprechenden Produkten auf den Basiswert Bechtle AG zur Verfügung. Ein Beispiel ist ein Discount-Zertifikat mit der WKN: DJ8Q2A, das am 30.12.2024 fällig wird (Rückzahlungstermin) und mit einem Discount zum Kurs der Aktie Bechtle AG notiert. Der Anleger erhält keine sonstigen Erträge (z.B. Dividenden) und hat keine weiteren Ansprüche aus dem Basiswert. Die Höhe der möglichen Rückzahlung wird durch den Cap bei 43,00 Euro begrenzt.

Für die Rückzahlung des Zertifikats gibt es zwei Möglichkeiten:

1. Liegt der Schlusskurs des Basiswerts Bechtle AG an der maßgeblichen Börse am 19.12.2024 (Referenzpreis) auf oder über dem Cap, erhält der Anleger den Höchstbetrag von 43,00 Euro.

2. Liegt der Referenzpreis unter dem Cap, erhält der Anleger einen Rückzahlungsbetrag, der dem Referenzpreis multipliziert mit dem Bezugsverhältnis (1,00) entspricht. Der Anleger erleidet einen Verlust, wenn der Rückzahlungsbetrag unter dem Erwerbspreis des Produkts liegt.

Ein gänzlicher Verlust des eingesetzten Kapitals ist möglich (Totalverlustrisiko). Ein Totalverlust tritt ein, wenn der Referenzpreis null ist. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist auch möglich, wenn die DZ BANK als Emittent ihre Verpflichtungen aus dem Zertifikat aufgrund behördlicher Anordnungen oder einer Insolvenz (Zahlungsunfähigkeit/Überschuldung) nicht mehr erfüllen kann.

Das vorliegend beschriebene Discount-Zertifikat richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont bis zum 30.12.2024 haben und davon ausgehen, dass der Basiswert Bechtle AG am 19.12.2024 auf oder über 43,00 Euro liegen wird.

Stand: 30.01.2024, DZ BANK AG / Online-Redaktion