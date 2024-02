ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank senkt Ziel für Adidas auf 200 Euro - 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Adidas von 220 auf 200 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Adam Cochrane hob in einer am Donnerstag vorliegenden Studie eine verhaltene Prognose für das operative Ergebnis in diesem Jahr hervor. Für den Sportartikelhersteller werde 2024 ein weiteres Jahr des Übergangs./tih/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.01.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.01.2024 / 22:17 / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------