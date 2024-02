EQS-News: Startschuss für den Digitalen Gesundheitspreis 2024: Novartis sucht auch in diesem Jahr Health-Tech-Projekte

EQS-News: Novartis Pharma GmbH / Schlagwort(e): Sonstiges

Startschuss für den Digitalen Gesundheitspreis 2024: Novartis sucht auch in diesem Jahr Health-Tech-Projekte



01.02.2024 / 10:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Startschuss für den Digitalen Gesundheitspreis 2024: Novartis sucht auch in diesem Jahr Health-Tech-Projekte Bis zum 29. Februar können sich Gründer*innen mit innovativen Health-Tech- Projekten für den mit insgesamt 60.000 Euro dotierten Digitalen Gesundheitspreis (DGP) bewerben.

Der diesjährige Sonderpreis wird unter der Schirmherrschaft der BARMER vergeben und steht unter dem Motto #ZugangFürAlleUndÜberall.

Die Trending Topics sind in diesem Jahr #Sekundärprävention, #DigitaleTherapiewege und #FortschrittDurchDaten. Nürnberg, 01. Februar 2024 – Gründer*innen aus der Health-Tech-Szene können sich ab sofort wieder für den Digitalen Gesundheitspreis (DGP) von Novartis bewerben. Projektinitiator*innen aus Unternehmen, Universitäten, Krankenkassen, Praxen oder Kliniken sind dazu aufgerufen, ihre wegweisenden Ideen, die die Digitalisierung des deutschen Gesundheitswesens voranbringen, bis zum 29. Februar 2024 einzureichen. Der DGP ist mit insgesamt 60.000 € dotiert. Davon erhält der Erstplatzierte 25.000 € und der Zweitplatzierte 15.000 €. Weitere 10.000 € gehen jeweils an das drittplatzierte Projekt (Publikumspreis) und die Gewinner*innen des Sonderpreises. Fokus auf drei Kernthemen der Gesundheitsbranche Mit den Trending Topics rücken drei Themen in das Augenmerk der Jury, die das Gesundheitswesen gerade besonders bewegen: #Sekundärprävention: Krankheitsrückfälle frühzeitig erkennen und möglichst verhindern, um Patient*innen Leid zu ersparen und Kosten im Gesundheitswesen zu senken, ist Aufgabe der Sekundärprävention. Telemedizinische Anwendungen und digitale Tools ergänzen dabei regelmäßige Screening-Programme, die individuelle Überwachung der Patient*innen sowie gezielte Interventionen, um etwa geschlechtsspezifische Risikofaktoren zu identifizieren und das Fortschreiten der Erkrankung zu verlangsamen oder gar zu stoppen. #DigitaleTherapiewege: Mit innovativen Technologien und mobilen Anwendungen können Therapien flexibel, personalisiert und standortunabhängig angeboten werden. Als Selbsthilfe-Tools, telemedizinische und virtuelle Behandlungsangebote tragen digitale Therapiewege dazu bei, dass Behandlungen effizienter und die Ärzt*in-Patient*innen-Interaktion unkomplizierter werden und der Erfolg einer Therapie besser zu kontrollieren ist. Sie bieten damit eine breitere Palette von Behandlungsoptionen und sind ein wichtiger Baustein für eine optimierte Patient*innenversorgung. #FortschrittDurchDaten: Daten bilden das Nervensystem unseres Gesundheitssystems – und ihre zielgerichtete Nutzung kann Leben retten. Ob in der Forschung, einer optimierten Regelversorgung oder zur Senkung von Kosten – die Sammlung, Analyse und Interpretation von Gesundheitsdaten hat großes Potenzial. Damit geht jedoch auch eine hohe Verantwortung im Hinblick auf die Datensicherheit einher. Ist diese sichergestellt, ist „Big Data“ der Motor für Effizienz, Genauigkeit und schlussendlich eine verbesserte Patient*innenerfahrung in unserem digitalen Gesundheitswesen. Sonderpreis #ZugangFürAlleUndÜberall Zusätzlich lobt das Unternehmen wieder einen Sonderpreis aus, der diesmal unter der Schirmherrschaft der BARMER steht, einer der größten gesetzlichen Krankenkassen in Deutschland. Qualitativ hochwertige Gesundheitsversorgung muss unabhängig von Geschlecht, Alter, einer Behinderung, dem sozioökonomischen Status oder der ethnischen Herkunft sein. Es darf auch keinen Unterschied machen, ob Patient*innen in einem Ballungszentrum oder einer ländlichen Region leben. Digitale Anwendungen und telemedizinische Lösungen können Hürden abbauen sowie Informations- und Versorgungsdefizite ausgleichen. Sie ermöglichen einen gleichberechtigten Zugang zu Gesundheitsleistungen und bereiten den Weg für eine inklusive und umfassende medizinischen Versorgung. Unabhängige und ehrenamtliche Jury entscheidet über Shortlistkandidat*innen und Gewinner*innen Aus allen eingereichten Bewerbungen wählt ein zehnköpfiges Expert*innen-Gremium zunächst fünf Projekte für die Shortlist aus. Die Auszeichnung der Gewinner*innen erfolgt am Tag der Preisverleihung am 6. Juni 2024 in Berlin. Unsere Jury-Expert*innen sind: Benjamin Bauer

CEO ZOLLHOF – Tech Incubator

CEO ZOLLHOF – Tech Incubator Prof. Dr. Andreas Beivers

Studiendekan für Gesundheitsökonomie der Hochschule Fresenius

Studiendekan für Gesundheitsökonomie der Hochschule Fresenius Gerlinde Bendzuck

Vorstandsmitglied Deutsche Rheuma-Liga Bundesverband e. V.

Vorstandsmitglied Deutsche Rheuma-Liga Bundesverband e. V. Dr. Isabella Erb-Herrmann

Mitglied des Vorstands der AOK – Die Gesundheitskasse Hessen

Mitglied des Vorstands der AOK – Die Gesundheitskasse Hessen Oliver Harks

Deputy CEO, Health Care Management & Corporate Development bei der GWQ ServicePlus AG

Deputy CEO, Health Care Management & Corporate Development bei der GWQ ServicePlus AG Prof. Dr. Thomas Kahlisch

Direktor der Deutschen Zentralbücherei für Blinde (DZB)

Direktor der Deutschen Zentralbücherei für Blinde (DZB) Prof. Dr. Jochen Klucken

PEARL Chair und Full-Professor für Digitale Medizin, Universität Luxemburg;

Luxembourg Institute of Health; Centre Hospitalier du Luxembourg

PEARL Chair und Full-Professor für Digitale Medizin, Universität Luxemburg; Luxembourg Institute of Health; Centre Hospitalier du Luxembourg Anne Seubert

Founder & CEO bei Brands & Places

Founder & CEO bei Brands & Places Manouchehr Shamsrizi

M.P.P. FRSA, Co-Founder & CEO der RetroBrain R&D UG

M.P.P. FRSA, Co-Founder & CEO der RetroBrain R&D UG Prof. Dr. Jana Wolf

Professorin für Allgemeine BWL, Schwerpunkt Gesundheitsindustrie,

Hochschule Aalen Weitere Informationen über den Digitalen Gesundheitspreis, den Bewerbungsprozess, die ehrenamtliche Jury sowie die Alumni der vergangenen Jahre finden Sie im DGP Virtual Story Room. Über Novartis Novartis ist ein Unternehmen, das sich auf innovative Arzneimittel konzentriert. Jeden Tag arbeiten wir daran, Medizin neu zu denken, um das Leben der Menschen zu verbessern und zu verlängern, damit Patient*innen, medizinisches Fachpersonal und die Gesellschaft in der Lage sind, schwere Krankheiten zu bewältigen. Unsere Medikamente erreichen mehr als 250 Millionen Menschen weltweit. In Deutschland beschäftigt Novartis rund 2.600 Mitarbeitende an sieben Standorten. Entdecken Sie mit uns die Medizin neu: Besuchen Sie uns unter https://www.novartis.de/ und https://www.novartis.com/ sowie in unserem virtuellen Pressezentrum https://virtualcampus.novartis.de/. Und bleiben Sie mit uns auf LinkedIn in Verbindung. # # # Pressekontakt Novartis Deutschland Katja Minak

katja.minak@novartis.com



Novartis Pharma GmbH

presse.deutschland@novartis.com



Roonstr. 25

90429 Nürnberg

www.novartis.de Julia Carl

julia.carl@novartis.com





01.02.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com