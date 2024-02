Die Commerzbank hat entschieden, den Broker onvista bank einzustellen. Die Börsenplattform onvista ist davon aber nicht betroffen und wird weiterhin betrieben.

Die Commerzbank stellt den Betrieb des Online-Brokers onvista bank ein. Das hat der Konzern Ende Januar bekannt gegeben. Aktuell tritt die Commerzbank am deutschen Privatkundenmarkt mit den drei Marken „Commerzbank“ (Vollbank), „comdirect“ (Online-Vollbank) und „onvista bank“ (Online-Broker) auf. In Zukunft will sich die Bank auf die beiden Marken Commerzbank und comdirect konzentrieren. Der Betrieb des Brokers onvista bank wird daher bis Ende kommenden Jahres eingestellt.

Hier geht’s zu den FAQs der onvista bank bezüglich der Schließung

Was bedeutet das für Nutzerinnen und Nutzer der Börsenplattform onvista?

Nichts. Zwar gehört die onvista media GmbH als Betreiberin der Börsenplattform onvista zum Commerzbank-Konzern. Im Gegensatz zur onvista bank, die nur noch als Marke der Commerzbank existiert, ist die onvista media GmbH aber ein operativ eigenständiges Tochter-Unternehmen der Commerzbank und von der Marke onvista bank unabhängig.

onvista ist daher von der geplanten Einstellung der onvista bank nicht betroffen. Alle Services, wie das Anlegen von Musterdepots und Watchlisten oder das Abrufen von Kursdaten, die du auf onvista.de und in den Apps bisher nutzt, wirst du auch weiterhin ganz normal nutzen können. onvista bleibt.

Kann ich mein onvista-bank-Depot weiterhin bei onvista anzeigen lassen?

Quelle: onvista

Ja. onvista bietet dir die Möglichkeit, deine Depots zu aggregieren und eine Übersicht verschiedener Portfolios anzeigen zu lassen (Funktion „Portfolio“ im myonvista-Bereich, siehe Bild oben; hier findest du weitere Infos). Auch Depots bei der onvista bank kannst du so anzeigen lassen. Hier ändert sich ebenfalls erst einmal nichts. Dein Depot bei der onvista bank wirst du bis auf weiteres weiterhin in der Portfolio-Übersicht im myonvista-Bereich sehen können.

Was hat die Commerzbank mit onvista zu tun?

Die Commerzbank ist alleinige Eigentümerin der onvista media GmbH mit Sitz in Köln, die die Börsenplattform betreibt. Außerdem gehört der Commerzbank die Marke onvista Bank, unter der sie bisher Brokerdienstleistungen anbietet.

Früher waren onvista media GmbH (Betreiberin der Börsenplattform) und onvista Bank GmbH (Betreiberin des Brokers onvista bank) separate Tochterunternehmen der französischen Direktbank Boursorama. 2016 kaufte die damals bereits mehrheitlich zur Commerzbank gehörende comdirect Bank beide Firmen. Anschließend verschmolz die comdirect die onvista bank GmbH aufs eigene Unternehmen. Die onvista bank gibt es seitdem nur noch als Marke.

2020 wiederum übernahm die Commerzbank die zuvor eigenständig börsennotierte comdirect Bank vollständig. Sie wurde in der Folge auf die Commerzbank verschmolzen. comdirect und onvista bank wurden damit zu Marken der Commerzbank, die onvista media GmbH als bisherige comdirect-Tochter ein hundertprozentiges Commerzbank-Tochterunternehmen.

Wieso sind die Namen „onvista“ und „onvista bank“ so ähnlich?

Der französische Online-Broker Boursorama kaufte die onvista AG, die damalige Muttergesellschaft der onvista media GmbH, im Jahr 2007. Ein Jahr später entschied sich Boursorama, die Marke auch für sein bis dahin als „Fimatex“ firmierendes Broker-Angebot im deutschen Markt zu nutzen, um von der hohen Bekanntheit von onvista zu profitieren. Der Broker Fimatex wurde daher 2008 in „onvista bank“ umbenannt.