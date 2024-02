EQS-Adhoc: Endor AG setzt Umsatz- und Ertragsprognose für 2024 fest

EQS-Ad-hoc: Endor AG / Schlagwort(e): Prognose

Endor AG setzt Umsatz- und Ertragsprognose für 2024 fest



02.02.2024 / 13:59 CET/CEST

Landshut, 2. Februar 2024 – Die Endor AG gibt für das Jahr 2024 seine Umsatz- und Ertragsprognose bekannt. Das Unternehmen rechnet im laufenden Geschäftsjahr mit einem Konzernumsatz in einer Bandbreite von 115 Mio. Euro bis 125 Mio. Euro, nachdem es im Jahr 2023 voraussichtlich einen Umsatz in der Bandbreite von 102 Mio. Euro bis 106 Mio. Euro erwirtschaften wird. Die erwartete EBITDA-Marge (auf Basis der Umsatzerlöse) soll im Jahr 2024 in einer Bandbreite von 8 % bis 10 % liegen (Jahr 2023 voraussichtlich -10 % bis -15 %).

