Original-Research: Vita 34 AG (von Montega AG): Halten

^ Original-Research: Vita 34 AG - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu Vita 34 AG Unternehmen: Vita 34 AG ISIN: DE000A0BL849 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Halten seit: 02.02.2024 Kursziel: 5,30 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Tim Kruse, CFA Gewinnwarnung aufgrund außerordentlicher Belastungen Die Vita 34 AG hat am Mittwochnachmittag eine Gewinnwarnung für das abgelaufene Geschäftsjahr veröffentlicht. Demnach soll der Umsatz auf vorläufiger Basis 76,8 Mio. EUR betragen haben, was innerhalb der Guidance und leicht über unserer Erwartung liegt (75,5 Mio. EUR). Das vorläufige EBITDA liegt mit 4,0 Mio. EUR allerdings deutlich unter der avisierten Spanne von 5,5-7,0 Mio. EUR und unserer Schätzung (5,5 Mio. EUR). Als Grund für die schwächere Ergebnisentwicklung werden die folgenden außerordentlichen Gründe aufgeführt, die in Summe zu einer Belastung von 1,5 Mio. EUR geführt haben. Kosten der Kapitalerhöhung: Wie von uns in der letzten Kommentierung am 17.11. erwartet, hatte Vita 34 Ende November eine Barkapitalerhöhung ohne Bezugsrechte durchgeführt und 1,6 Millionen neue Aktien zu einem Kurs von 4,40 Euro begeben. Verkleinerung des Vorstands: Anfang Januar hat das Unternehmen bekanntgegeben, dass Dirk Plaga (CFO) sein Amt zum 31.12.2023 im gegenseitigem Einvernehmen niedergelegt hat. In diesem Zusammenhang sind ebenfalls außerordentliche Kosten entstanden. Eine dauerhafte Verkleinerung des Vorstandeswürde einer Satzungsänderung und somit einer Zustimmung der Hauptversammlung bedürfen, wäre aber aus Kostengesichtspunkten ein nachvollziehbarer Schritt. Außerordentliche Beratungskosten: Im November hatte Vita 34 auf mögliche Unregelmäßigkeiten im Hinblick auf die Beachtung medizinrechtlicher Vorgaben bei einer Tochtergesellschaft hingewiesen. Die Untersuchung des Sachverhaltes, zu dessen rechtlichen und finanziellen Auswirkungen es noch keine neuen Informationen gibt, hat zu außerordentlichen Beratungskosten geführt. Zudem wird das Ergebnis durch den laufenden Rechtsstreit gegen den Lizenzgeber der CAR-T-Technologie belastet, dessen Ausgang und Auswirkung auf Vita 34 noch offen ist. Die Einschätzung dieser Sachverhalte durch den Wirtschaftsprüfer dürften aus Sicht von Vita 34 auch zu höheren Kosten der Abschlussprüfung in 2023 führen. Prognoseanpassung: Wir haben unsere Erwartungen für 2023 entsprechend der Meldung gesenkt. Für 2024 sehen wir aufgrund der Entwicklung in Q3 unsere bisherigen Erwartungen auf eine spürbare Reduktion der Verwaltungsaufwendungen als verfrüht an, zumal sich die Kosten für den Rechtsstreit sowie die Prüfung bei der Tochtergesellschaft noch in das laufende Jahr erstrecken sollten. Weiterhin besteht u.E. das Risiko für Abschreibungen auf die Firmenwerte von Vita 34 sowie das bilanzierte Lizenzvermögen im Zusammenhang mit der CAR-T-Technologie. Auch wenn dies den Newsflow belasten dürfte, erachten wir das Risikoprofil durch die vollzogene Kapitalerhöhung deutlich reduziert und haben unseren Risikoabschlag, den wir über ein Beta von 2,0 abgebildet hatten, wieder auf das vorherige Niveau reduziert (Beta: 1,3). Fazit: Wir werten es als positiv, dass der Großaktionär dem Unternehmen weiterhin den Rücken stärkt, was wir auf das Vertrauen in das attraktive Kerngeschäft von Vita 34zurückführen. Die unklare Rechtslage im Bereich CAR-T sowie die unzufriedenstellende Ergebnislage im Stammgeschäft erfordert jedoch einen Strategieschwenk, zu dem das Management bislang keine Stellung genommen hat. Wir bleiben daher bei unserem Rating mit einem neuen Kursziel von 5,30 EUR (zuvor: 4,30 EUR). Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/28799.pdf