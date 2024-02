Pressestimme: 'OM-Medien' zu Bundeshaushalt/Habeck

VECHTA/CLOPPENBURG (dpa-AFX) - "OM-Medien" zu Bundeshaushalt/Habeck:

Der Vorschlag des grünen Wirtschaftsministers Robert Habeck, ein milliardenschweres Sondervermögen für die Entlastung von Betrieben auf den Weg zu bringen, ist nichts anderes als Augenwischerei. Zum einen würde es den Schuldenstand Deutschlands weiter in die Höhe treiben - vor allem zulasten der nachfolgenden Generationen. Zum anderen mutet es gelinde gesagt merkwürdig an, wenn eine Regierung, die durch ihre Politik die Wirtschaft an den Abgrund geführt hat, nun mit einer Neuverschuldung versuchen will, zerschlagenes Porzellan wieder zu kitten. Wenn es der Wirtschaftsminister und seine Partei ernst meinen würden und wirklich wirksame Hilfen für Unternehmen auf den Weg bringen wollten, dann würden sie mit Nachdruck so schnell wie möglich für sinkende Energiekosten sorgen, anstatt sich in unausgegorenen Transformationsträumen zu ergehen./yyzz/DP/mis