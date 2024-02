DAX® - 17.000: make or break!

Zum Wochenabschluss hat es beim DAX® knapp für ein neues Allzeithoch (17.005 Punkte) gereicht. Und doch drängt sich weiter die Frage auf, was sich letztlich durchsetzen wird: Das konstruktive Flaggenszenario oder aber das Mehrfachtop bei 17.000 Punkten? Herauszoomen und die höhere Zeitebene auf Wochenbasis analysieren, kann in diesem Zusammenhang eine wichtige Orientierungshilfe darstellen. Im Wochenchart sticht zunächst die geringe Handelsspanne der abgelaufenen Woche von weniger als 200 Punkten ins Auge. An der niedrigen Schwankungsbreite können Anlegerinnen und Anleger den Respekt vor der runden 17.000er-Marke erkennen. In der höheren Zeitebene kann die jüngste Kursentwicklung aber auch als Schiebezone zwischen rund 16.350 Punkten auf der Unter- und 17.000 Punkten auf der Oberseite interpretiert werden (siehe Chart). Mit anderen Worten: Bei einem Spurt auf ein neues Rekordhoch ist nicht nur die eingangs aufgeworfene Frage beantwortet, sondern aus der beschriebenen Tradingrange eröffnet sich dann sogar ein rechnerisches Anschlusspotenzial von rund 650 Punkten.

DAX® (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.