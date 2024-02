EQS-News: Digital-Publishing-Marktführer wächst weiter: VR Equitypartner-Portfoliounternehmen Bookwire übernimmt das digitale Distributionsgeschäft der italienischen Bookrepublic

Emittent / Herausgeber: VR Equitypartner GmbH / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen

Digital-Publishing-Marktführer wächst weiter: VR Equitypartner-Portfoliounternehmen Bookwire übernimmt das digitale Distributionsgeschäft der italienischen Bookrepublic Frankfurt am Main / Mailand (Italien), 05. Februar 2024. Die Frankfurter Beteiligungsgesellschaft VR Equitypartner („VREP“) unterstützt den Wachstumskurs ihres Beteiligungsunternehmens Bookwire GmbH („Bookwire“), einem Pionier im Bereich der Publishing-Technologie: Mit der Übernahme des digitalen Distributionsgeschäfts des italienischen Verlagsdienstleisters Bookrepublic, einem der führenden italienischen Anbieter im Publishing-Markt für E-Books und Audiobooks, erweitert der Publishing Tech-Dienstleister seine internationale Präsenz und erschließt neue Wachstumsmöglichkeiten. Dieser strategische Schritt markiert den Markteintritt von Bookwire in den Bereichen E-Books, Hörbücher und Print-on-Demand in Italien. Italienische Verlage erhalten durch das globale Netzwerk und die Expertise von Bookwire Zugang zu neuen Vertriebsmärkten und können so ihre Wettbewerbsfähigkeit stärken und ihr künftiges Wachstumspotential erhöhen. Die Bookwire GmbH wurde 2010 von Jens Klingelhöfer und John Ruhrmann gegründet und hat sich seitdem zu einem führenden unabhängigen Anbieter von Softwarelösungen und Digitaldienstleistungen für die Verlagsbranche entwickelt. Neben dem Hauptsitz in Frankfurt verfügt das Unternehmen bereits über Auslandsstandorte in Spanien, Brasilien, Großbritannien, Frankreich und den USA. Das Leistungsangebot von Bookwire umfasst die Bereiche Produktion, digitale Distribution, Analytics und Online-Vermarktung der Werke seiner Verlagskunden auf Plattformen wie Amazon Kindle, Apple Books, tolino, Google Play, Audible oder Spotify mittels der eigens entwickelten Software Bookwire OS, einem integrierten und flexiblen Betriebssystem für alle digitalen Produkte und Distributionskanäle. Seitdem sich VR Equitypartner Ende 2019 im Rahmen einer Wachstumsfinanzierung an Bookwire beteiligt hat, konnte das Unternehmen seine Services und Produkte kontinuierlich erweitern, die Anzahl der für Verlage verwerteten Titel durch neue internationale Vertriebspartnerschaften signifikant steigern und die eingeschlagene Internationalisierungsstrategie weiter vorantreiben. Bookrepublic, ebenfalls 2010 gegründet, hat sich als einer der führenden Akteure in der digitalen Buchbranche in Italien fest etabliert. Die Vertriebsplattform von Bookrepublic wird von mehr als 420 Verlagen im Land mit einem Katalog von über 40.000 Titeln genutzt. Zudem unterstützt die Plattform den E-Commerce des gesamten digitalen Katalogs der italienischen Verlage. Um auf diese langjährigen und vertrauensvollen Kundenbeziehungen aufzubauen und Kontinuität und Stabilität in allen Unternehmensabläufen sicherzustellen, wird das gesamte Bookrepublic-Team auch nach der Akquisition an Bord bleiben. Wachstumskurs und zukunftsweisende Internationalisierung

Die Übernahme unterstützt die Strategie von Bookwire, die internationale Expansion und das Wachstum im digitalen Verlagswesen weiter voranzutreiben. Mit dem bereits bestehenden Angebot an Technologien von Bookwire und der neuen, fundierten Kenntnis des italienischen Marktes sowie dem exzellenten Ruf von Bookrepublic kann die Gruppe ihre Vorreiterrolle in der digitalen Transformation der Buchbranche weiter ausbauen. „Diese strategische Akquisition ist Teil unserer Internationalisierungsstrategie. Mit dem Eintritt in den italienischen Buch- und Publishingmarkt, einem der größten in ganz Europa, stärkt Bookwire seine internationale Präsenz. Die vielfältigen Dienstleistungen und die tiefgreifende Expertise von Bookrepublic ergänzen unser Produktangebot perfekt und bieten sowohl für unser Unternehmen als auch für die von uns betreuten Verlage einen erheblichen Mehrwert“, sagt Jens Klingelhöfer, CEO von Bookwire. „Die Übernahme zeigt, dass uns die Zusammenarbeit mit VR Equitypartner kontinuierlich neue Wachstumsmöglichkeiten eröffnet und uns eine zukunftsorientierte Positionierung in der Publishing Tech-Branche ermöglicht.“ Christian Futterlieb, Geschäftsführer von VR Equitypartner, ergänzt: „Diese Erweiterung ist ein wichtiger Schritt im Rahmen der Skalierung der starken Marktposition von Bookwire. Wir sind überzeugt, dass die Integration der Expertise und Marktpräsenz von Bookrepublic für Bookwire einen bedeutenden Wettbewerbsvorteil in der sich schnell entwickelnden digitalen Buchbranche bedeuten wird.“ VR Equitypartner im Überblick:

