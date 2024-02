EXELON - Die Aktie ist schwach

Exelon Corp. - WKN: 852011 - ISIN: US30161N1019 - Kurs: 33,870 $ (Nasdaq)

Die Exelon-Aktie erreichte am April 2022 ein Mehrjahreshoch bei 50,75 USD. Nach einem zügigen Rückfall auf das log. 38,2%-Retracement der Rally ab März 2020 bei 36,09 USD erholte sich der Wert zwar schnell an das log. 61,8%-Retracement der Abwärtsbewegung.

Aber nach einer längeren Seitwärtsbewegung geriet die Aktie im Dezember wieder unter Druck und fiel sogar unter das Tief aus dem Oktober 2022 bei 35,19 USD. Zwar kam es im ersten Anlauf nicht zu einem stabilen Durchbruch. Aber nach einer 36,79 USD schloss die Aktie in den letzten drei Wochen unter 35,18 USD. Eine kleine bullische Reversalkerze aus der vorletzten Woche wurde in der letzten Woche wieder verkauft. Von der Rally seit Oktober 2023 an den Aktienmärkten hat die Aktie nichts abgekommen. Sie zeigt eine deutliche relative Schwäche.

Abwärtsbewegung droht

Die Aktie des Energieversorgers könnte einige Wochen unter Druck geraten. Ein Rückfall in Richtung 29,23 USD und damit an das log. 61,8%-Retracement der Aufwärtsbewegung ab März 2020 wäre möglich.

Ein kleines Kaufsignal ergäbe sich erst mit einem Ausbruch über 36,79 USD. Dann wäre eine Erholung in Richtung 40 USD und damit an den Abwärtstrend ab April 2022 möglich.

Fazit: Die Aktie ist aktuell nichts für Investoren. Aber für aktive Trader bietet sich hier eine interessante Chance auf der Shortseite.

(© stock3 2024 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)