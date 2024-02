IRW-News: First Hydrogen Corp. : Erprobung des Fahrzeugs von First Hydrogen durch Wales & West Utilities beginnt

IRW-PRESS: First Hydrogen Corp. : Erprobung des Fahrzeugs von First Hydrogen durch Wales & West Utilities beginnt

Vancouver, B.C., 5. Februar 2024 / IRW-Press / - First Hydrogen Corp. (First Hydrogen oder das Unternehmen) (TSXV: FHYD) (OTC: FHYDF) (FWB: FIT) freut sich, den Beginn der einmonatigen Fahrzeugerprobung durch den Gasnetzbetreiber Wales & West Utilities (WWU) bekannt zu geben. Das wasserstoffbetriebene Brennstoffzellenfahrzeug (FCEV) von First Hydrogen ist auf die Anforderungen von Flottenbetreibern wie WWU ausgelegt, die ein emissionsfreies Fahrzeug benötigen, das große Entfernungen bewältigen, schwere Nutzlasten transportieren und ziehen kann, und das bei schneller Betankung. Das FCEV von First Hydrogen kann mit einer einzigen Betankung 630 km beziehungsweise 400 Meilen zurücklegen.

WWU ist das ganze Jahr über rund um die Uhr im Einsatz, um unerlässliche Gasnetzdienstleistungen zu erbringen. Der Testlauf mit dem Fahrzeug von First Hydrogen findet im Winter statt, dem Zeitraum, in dem WWU die meisten Notfalleinsätze verzeichnet. Typischerweise können kalte Temperaturen die Reichweite von batteriebetriebenen Elektrofahrzeugen (BEVs) verringern, was die Zuverlässigkeit der Flottenbetreiber beeinträchtigt. Die Erprobung sollte auch Daten liefern, die den Vorteil von FCEVs gegenüber BEVs bei niedrigeren Temperaturen aufzeigen, je nach Wetterlage im nächsten Monat.

WWU beliefert mehr als 7,5 Millionen Kunden in Wales und im Südwesten Englands mit Gas. Die Erprobung begann mit einer Schulung für die WWU-Fahrer, um eine sichere Bedienung des Fahrzeugs und ein Verständnis seiner technischen Besonderheiten zu gewährleisten. Während des Fahrertraining-Akkreditierungsprogramms von First Hydrogen führten die WWU-Fahrer Fahrmanöver mit dem Fahrzeug durch und absolvierten sogar einen Einsatz bei einem WWU-Kunden vor Ort. Außerdem haben die Fahrer auch das Betanken des Fahrzeugs mit dem von Protium Green Solutions gelieferten grünen Wasserstoff in der Betankungsanlage von Hyppo Hydrogen Solutions geübt. Dank der Beiträge dieser beiden Unternehmen konnte ein Wasserstoff-Ökosystem geschaffen werden, das die Erprobung des Fahrzeugs von First Hydrogen durch WWU unterstützt.

Steve Gill, Executive Director Automotive bei First Hydrogen, sagt dazu: Wir freuen uns sehr über den Enthusiasmus, mit welchem Wales & West Utilities die Einsatztests angeht, und sehen der Erprobung des Fahrzeugs im Routinebetrieb der Flotte durch den Netzbetreiber mit Spannung entgegen. Unser FCEV bietet eindeutige Vorteile für Versorgungsunternehmen wie WWU, und es ist für uns von großem Interesse, im Zuge des Testlaufs Leistungsdaten zu erheben, die zeigen, wie unsere Fahrzeuge dazu beitragen können, ähnliche Flotten zu dekarbonisieren, während sie zugleich den täglichen Betriebsanforderungen gerecht werden.

Mit diesem Test wird auch ein Wasserstoff-as-a-Service-Modell erprobt, um Betreibern zu zeigen, wie wir den Übergang zu FCEV-Flotten aus praktischer Sicht unterstützen können. Mit der Unterstützung von Protium und Hyppo Hydrogen Solutions bauen wir ein grünes Wasserstoff-Ökosystem für WWU auf, das in einem Gebiet ohne Zugang zu einer Betankungsinfrastruktur tätig ist.

Stephen Offley, Transport Manager bei Wales & West Utilities, äußert sich folgendermaßen: Wir freuen uns darauf, das Fahrzeug von First Hydrogen zu erproben und die Vorzüge eines wasserstoffbetriebenen Fahrzeugs in unserem Flottenbetrieb aus erster Hand zu erfahren.

Aktuell gibt es auf dem Markt für leichte Elektrofahrzeuge keine umfassende Lösung für die betrieblichen Anforderungen von WWU und ähnlichen Unternehmen. Die derzeit verfügbaren batteriebetriebenen Elektrofahrzeuge bieten nicht die Reichweite, die schnelle Ladezeit, die Nutzlastkapazität und die Anhängelast, die wir benötigen. Sie eignen sich auch nicht für die Installation von Bordstrom für die Stromversorgung von Werkzeugen und Geräten vor Ort, was für den Betrieb unseres Netzes entscheidend ist. Auch der Mangel an einer geeigneten Ladeinfrastruktur stellt eine Herausforderung dar. Wir sehen wasserstoffbetriebene Fahrzeuge wie das FCEV von First Hydrogen als potenzielle emissionsfreie Lösung, die die künftigen Anforderungen unserer Flotte erfüllt.

Jon Constable, COO von Protium, meint: Der Abschluss der Fahrerschulung und der Beginn der Erprobung des Fahrzeugs von First Hydrogen ist ein aufregender Moment für das Team von Wales & West Utilities und die weitere Zusammenarbeit. Der Nachweis der Eignung von FCEVs in Bereichen wie z.B. im Flottenbetrieb ist ein wichtiger Teil unserer Bemühungen, den Einsatz von Wasserstoff zu beschleunigen, um unsere Null-Emissionsziele zu erreichen. Es ist immer wieder spannend zu sehen, wie unser grüner Wasserstoff, der durch Elektrolyse mit erneuerbarem Strom hergestellt wird, in der Praxis eingesetzt wird. Der nächste Monat wird einige fantastische Daten liefern, und wir hoffen, dass sie andere Flottenbetreiber dazu inspirieren werden, Wasserstoff als Mobilitätslösung in Betracht zu ziehen.

Chris Foxall, CEO von Hyppo Hydrogen Solution, erklärt: Aus meiner Sicht zeigt dieser Testlauf nicht nur, wie ausgereift die heute verfügbare Wasserstofftechnologie ist, sondern auch, wie wir so viele Unternehmen zusammenbringen, um eine maßgeschneiderte Lösung zu liefern, die skalierbar und wiederholbar ist.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/73486/FirstHydrogen_050224_DEPRCOM.001.jpeg

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/73486/FirstHydrogen_050224_DEPRCOM.002.jpeg

Über First Hydrogen Corp. (FirstHydrogen.com)

First Hydrogen Corp. ist ein Unternehmen mit Sitz in Vancouver (Kanada), Montreal (Kanada) und London (Vereinigtes Königreich), das sich auf emissionsfreie Fahrzeuge, die Produktion und den Vertrieb von grünem Wasserstoff spezialisiert hat. In Partnerschaft mit den Firmen AVL Powertrain und Ballard Power Systems Inc. hat das Unternehmen leichte Nutzfahrzeuge mit Wasserstoff-Brennstoffzellen (FCEV) mit einer Reichweite von über 630 Kilometern geplant und konstruiert. Diese Fahrzeuge werden derzeit bei Flottenbetreibern im Vereinigten Königreich erprobt. Außerdem entwickelt First Hydrogen eine Anlage zur Produktion von 35 MW grünem Wasserstoff und ein Fahrzeugmontagewerk in Shawinigan (Quebec).

Über Wales & West Utilities (WWUtilities.co.uk)

Wales & West Utilities investiert zwischen 2021 und 2026 400 Millionen £ in das Gasnetz, um das Erreichen des Netto-Null-Ziels zu unterstützen. Bis 2035 wollen wir in den Gebieten, in denen eine Umstellung auf Wasserstoff am wahrscheinlichsten ist, ein Netto-Null-bereites Netz bereitstellen und bis 2040 unser gesamtes Netz umstellen.

Das Unternehmen hat sich auch verpflichtet, seinen Teil dazu beizutragen, das Netto-Null-Ziel bei CO2-Emissionen bis 2050 zu erreichen. Es hat 54 Kraftwerke an sein Netz angeschlossen, um erneuerbare Energien wie Wind- und Solarenergie zu fördern, während 21 Standorte für grünes Gas über Kapazitäten verfügen, um genug entkarbonisiertes grünes Gas einzuspeisen, um den Bedarf von rund 151.000 Haushalten zu decken. Das Netz versorgt Busgaragen an drei Standorten im Südwesten Englands und betankt CNG-Busse, die die Luftqualität verbessern und die CO2-Emissionen des öffentlichen Verkehrs reduzieren.

Über Protium Green Solutions (Protium.Green)

Protium ist ein im Vereinigten Königreich ansässiger Anbieter von Wasserstofflösungen für Projektbetreiber, Entwickler und Investoren. Protium wurde 2019 gegründet und entwickelt Projekte über ihren gesamten Lebenszyklus hinweg, um die Einführung von Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologien zu unterstützen. Über die Betriebsanlagen von Protium können Unternehmen schon heute elektrolytischen Wasserstoff beziehen, der unter Verwendung erneuerbarer Energien hergestellt wird.

Über Hyppo Hydrogen Solutions (Hyppo.co.uk)

Hyppo Hydrogen Solutions ist ein Dienstleistungsunternehmen, das die grüne Wasserstoffwirtschaft ankurbelt, indem es die Nachfrage in den lokalen Gemeinschaften weckt. Es sieht eine Zukunft, in der sauberer Wasserstoff in jeden Teil des Transportwesens eingebunden ist - von Autos, Lieferwagen, Bussen und Reisebussen bis hin zu Lastwagen, Zügen, Fähren und Flugzeugen. Sauberer Wasserstoff kann auch einen erheblichen positiven Einfluss auf den Strom-, Heizungs- und Energiespeicherbedarf haben und dazu beitragen, den Planeten zu entkarbonisieren, sodass Mensch und Natur gedeihen können.

Für das Board of Directors von

FIRST HYDROGEN CORP.

Balraj Mann

Chairman und Group CEO

Kontakt:

Balraj Mann

First Hydrogen Corp.

+1 604-601-2018

investors@firsthydrogen.com

Vorsichtshinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen. Diese Pressemitteilung enthält Informationen oder Aussagen, die zukunftsgerichtete Aussagen darstellen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften oder Entwicklungen erheblich von den erwarteten Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen und im Allgemeinen, aber nicht immer, durch Wörter wie erwartet, plant, antizipiert, glaubt, beabsichtigt, schätzt, projiziert, potenziell und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind oder besagen, dass Ereignisse oder Bedingungen eintreten werden, würden, könnten oder sollten.

Zukunftsgerichtete Informationen können unter anderem Aussagen über den Betrieb, das Geschäft, die finanzielle Lage, die erwarteten finanziellen Ergebnisse, die Leistung, die Aussichten, die Möglichkeiten, die Prioritäten, die Ziele, die laufenden Ziele, die Meilensteine, die Strategien und die Aussichten von First Hydrogen enthalten. Zukunftsgerichtete Informationen werden zu dem Zweck bereitgestellt, Informationen über die aktuellen Erwartungen und Pläne des Managements in Bezug auf die Zukunft darzustellen, und die Leser werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen möglicherweise nicht für andere Zwecke geeignet sind. Diese Aussagen sind nicht als Garantien für zukünftige Leistungen oder Ergebnisse zu verstehen.

Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung basieren auf den Annahmen und Analysen der Geschäftsleitung und anderen Faktoren, die von der Geschäftsleitung herangezogen werden können, um Schlussfolgerungen zu ziehen und Prognosen oder Projektionen zu erstellen, einschließlich der Erfahrungen und Einschätzungen der Geschäftsleitung zu historischen Trends, aktuellen Bedingungen und erwarteten zukünftigen Entwicklungen. Obwohl die Geschäftsleitung der Ansicht ist, dass diese Annahmen, Analysen und Einschätzungen zum Zeitpunkt der Abgabe der in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen angemessen sind, können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten Ergebnissen abweichen. Beispiele für Risiken und Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, sind unter anderem: der Zeitpunkt und die Unvorhersehbarkeit von behördlichen Maßnahmen; behördliche, gesetzliche, rechtliche oder andere Entwicklungen in Bezug auf die Geschäftstätigkeit; begrenzte Marketing- und Vertriebskapazitäten; das frühe Stadium der Branche und der Produktentwicklung; limitierte Produkte; die Abhängigkeit von Dritten; unvorteilhafte Publicity oder Verbraucherwahrnehmung; allgemeine wirtschaftliche Bedingungen und Finanzmärkte; die Auswirkungen des zunehmenden Wettbewerbs, der Verlust von Führungskräften in Schlüsselpositionen, der Kapitalbedarf und die Liquidität, der Zugang zu Kapital, der Zeitpunkt und die Höhe von Kapitalausgaben, die Auswirkungen von COVID-19, Verschiebungen in der Nachfrage nach den Produkten von First Hydrogen und der Größe des Marktes, die Reform des Patentrechts, Patentstreitigkeiten und geistiges Eigentum und Interessenkonflikte.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen stellen die Erwartungen von First Hydrogen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung dar und können sich dementsprechend nach diesem Zeitpunkt ändern. Die Leser sollten zukunftsgerichteten Informationen keine übermäßige Bedeutung beimessen und sich zu keinem anderen Zeitpunkt auf diese Informationen verlassen. First Hydrogen übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Überzeugungen, Schätzungen oder Meinungen des Managements oder andere Faktoren ändern sollten.

WEDER DIE TSX VENTURE EXCHANGE NOCH IHR REGULIERUNGSDIENSTLEISTER (WIE DIESER BEGRIFF IN DEN RICHTLINIEN DER TSX VENTURE EXCHANGE DEFINIERT IST) ÜBERNEHMEN DIE VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER RICHTIGKEIT DIESER VERÖFFENTLICHUNG.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

