WASTE MANAGEMENT - Auch mit Abfall lässt sich Geld verdienen

Waste Management Inc. (Del.) - WKN: 893579 - ISIN: US94106L1098 - Kurs: 188,210 $ (NYSE)

Die Aktie der US-amerikanischen Müllentsorgungsunternehmens Waste Management befindet sich seit Jahrzehnten in einer langfristigen Aufwärtsbewegung. Diese Bewegung führte die Aktie im August 2022 auf ein Allzeithoch bei 175,98 USD.

Anschließend korrigierte der Wert monatelang volatil seitwärts. Er fiel dabei im Tief auf 148,31 USD zurück. Im Oktober 2023 näherte sich der Aktienkurs diesem Tief noch einmal an. Er drehte knapp darüber nach oben. Anfang Dezember erfolgte der Ausbruch aus der Konsolidierung. Am 12. Dezember kam es erstmals zu einem neuen Allzeithoch. Inzwischen liegt dieses Hoch bei 188,93 USD. Es stammt vom Freitag. Damit näherte sich der Wert erneut einer möglichen oberen Begrenzung der Aufwärtsbewegung seit Anfang Oktober an.

Rally noch nicht ausgereizt, aber …

Auf mittelfristige Sicht hat die Aktie von Waste Management noch weitere Potenzial. Ein Anstieg in Richtung 205 USD ist auf Sicht von einigen Wochen möglich. Im kurzfristigen Bereich scheint die Rally aber bereits ziemlich fortgeschritten. Daher kann es zu einem Rücksetzer gen 180 USD oder sogar 172,86 USD kommen.

Sollte der Wert aber stabil unter 172,86 USD abfallen, würde sich das Chartbild auf mittelfristige Sicht eintrüben. Ein weiterer Rückfall auf 163,63 USD wäre möglich. Zudem würde das 205er-Ziel außer Reichweite geraten.

Fazit: Die Aktie von Waste Management ist eine sehr interessante Aktie mit Kurspotenzial. Aber ein direkter Einstieg ist wenig ratsam.

(© stock3 2024 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)