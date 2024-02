EQS-News: Francotyp-Postalia Holding AG: Wechsel im Vorsitz des Aufsichtsrats

EQS-News: Francotyp-Postalia Holding AG / Schlagwort(e): Personalie

PRESSEMITTEILUNG Francotyp-Postalia Holding AG: Wechsel im Vorsitz des Aufsichtsrats Berlin, 06.02.2024 Der Aufsichtsrat hat in seiner heutigen Sitzung Johannes Boot mit sofortiger Wirkung zum neuen Aufsichtsratsvorsitzenden gewählt. Johannes Boot ist seit Juni 2023 Mitglied des Aufsichtsrats. Er ist Chief Investment Officer der Beteiligungsverwaltung Lotus Investment Management, die für den über die Olive Tree Invest GmbH mit 25,34% an der Gesellschaft beteiligten Großaktionär Dr. Dirk Markus tätig ist. Der bisherige Vorsitzende, Dr. Alexander Granderath, hatte dem Gremium zuvor mitgeteilt, aus persönlichen Gründen den Vorsitz kurzfristig abgeben zu wollen. Dr. Granderath, seit November 2020 Mitglied des Aufsichtsrats der Francotyp-Postalia Holding, gehört dem Aufsichtsgremium weiterhin an. Zum stellvertretenden Vorsitzenden wurde Klaus Röhrig gewählt, der dem Gremium seit 2013 angehört und von 2013 – 2020 den Vorsitz des Aufsichtsrates innehatte. Vorstand und Aufsichtsrat danken Herrn Dr. Granderath für seine erfolgreiche Tätigkeit für Francotyp-Postalia als Vorsitzender des Aufsichtsrats und freuen sich auf die gemeinsame Zusammenarbeit mit Herrn Boot in dieser Position. Über Francotyp-Postalia: Die börsennotierte Francotyp-Postalia Holding AG mit Sitz in Berlin ist die Holdinggesellschaft der weltweit tätigen FP-Gruppe (FP). FP ist ein Experte für Lösungen, die das Büro- und Arbeitsleben einfacher und effizienter machen. FP hat die folgenden Geschäftsbereiche: Digital Business Solutions, Mailing, Shipping & Office Solutions sowie Mail Services. Im Geschäftsbereich Digital Business Solutions verbessert FP die Geschäftsprozesse seiner Kunden mit Lösungen für Dokumenten-Workflow-Management, Business Process Management & Automation sowie Versandmanagement & Logistik. Im Geschäftsbereich Mailing, Shipping & Office Solutions ist FP der weltweit drittgrößte Anbieter von Mailingsystemen und Marktführer in Deutschland, Österreich, Skandinavien und Italien. FP ist in 15 Ländern mit eigenen Tochtergesellschaften und in vielen weiteren Ländern mit einem eigenen Händlernetz vertreten. Im Geschäftsbereich Mail Services bietet FP die Konsolidierung von Geschäftspost an und gehört zu den führenden Anbietern in Deutschland. Im Jahr 2022 erwirtschaftete FP einen Umsatz von mehr als 250 Mio. Euro.

