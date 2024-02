Insider - Regierung lädt Rosneft zu Anhörung über mögliche Verstaatlichung

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Die Bundesregierung hat den russischen Ölkonzern Rosneft zu einer Anhörung geladen, bei der es um eine mögliche Verstaatlichung von dessen Vermögenswerten von Rosneft Deutschland gehen soll.

Das erfuhr die Nachrichtenagentur Reuters am Mittwoch aus Regierungskreisen. Hintergrund ist, dass die Treuhänderschaft des Bundes für den Rosneft-Anteil an der Raffinerie in Schwedt im März ausläuft. Zwei Insider betonten, dass mit der Einladung zur Anhörung noch keine Entscheidung getroffen wurde, ob die Bundesregierung diesen Weg wirklich gehen wird oder ob die seit September 2022 bestehende Treuhänderschaft verlängert wird. Auch das "Handelsblatt" berichtete über die Einladung.

Die Bundesregierung hofft seit Monaten darauf, dass Rosneft seinen Anteil an der Raffinerie in Schwedt verkauft, um die Zukunft der Raffinerie zu sichern. Einige Investoren machen einen Einstieg von einem Ausstieg des russischen Konzerns abhängig. Die PCK Schwedt ist die viertgrößte Raffinerie in Deutschland. Sie wurde nach dem russischen Angriff auf die Ukraine unter Treuhandverwaltung des Bundes gestellt, um die Versorgungssicherheit vor allem im Großraum Berlin, aber auch im Westen Polens zu sichern.

