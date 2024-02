Mattel profitiert weiter von 'Barbie'-Film

EL SEGUNDO (dpa-AFX) - Der große Erfolg des "Barbie"-Films hat dem Hersteller Mattel auch im Weihnachtsgeschäft kräftigen Rückenwind verschafft. Das Bruttogeschäft mit Barbie-Puppen sprang um 27 Prozent auf 473 Millionen Dollar hoch, wie Mattel nach US-Börsenschluss am Mittwoch mitteilte. Im Heimatmarkt Nordamerika gab es sogar ein Plus von 43 Prozent. Der im Sommer herausgekommene Film hatte weltweit mehr als eine Milliarde Dollar eingespielt und auch das zuvor oft schwächelnde Interesse an Barbie-Produkten angekurbelt.

In der Bruttogeschäftszahl verbucht Mattel die Summe der an Kunden herausgegangenen Rechnungen, unter anderem ohne eventuelle Rabattaktionen. Der Konzernumsatz quer über alle Produktkategorien stieg im Jahresvergleich um 16 Prozent auf 1,6 Milliarden Dollar (1,5 Mrd Euro). Der Gewinn sprang von 16,1 Millionen Dollar auf 147,3 Millionen Dollar hoch./so/DP/he